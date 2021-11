‘Rules for Thee’ Nabs Schumer, Hochul, Weingarten et d’autres démocrates à Porto Rico – RedState

Nous avons vu tellement d’exemples de démocrates abolissant les restrictions et les mandats COVID en ce qui concerne leurs propres actions, même s’ils les imposent ou les promeuvent pour tout le monde. Nous avons même vu Joe Biden arrêté dans un restaurant de DC, bafouant le mandat de masque de la ville. Bien sûr, Biden ne pouvait même pas adhérer au mandat fédéral de masque de propriété qu’il avait imposé même pour une journée.

Maintenant, nous vous apportons non pas un seul contrevenant, mais une cargaison de démocrates jouant le jeu des « Règles pour toi mais pas pour moi » à la Conférence de Porto Rico. La conférence de Somos est une retraite politique qui a réuni des législateurs et d’autres responsables new-yorkais pour faire la fête à Porto Rico, tout en assistant à quelques ateliers et en prétendant se soucier d’aider l’île.

Maintenant, nous commençons l’histoire en notant qu’à Porto Rico, il existe un mandat de masque pour les entreprises d’intérieur. Le site Web de la conférence de Somos note également le mandat du masque.

Malgré tout cela, voici le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) dansant avec d’autres politiciens de New York.

Schumer ressent la musique à Somos pic.twitter.com/voQZ7KgsMb – Emma G. Fitzsimmons (@emmagf) 6 novembre 2021

Le voici avec Carlina Rivera, membre du Conseil de New York.

Combien de points de course Speaker pour un Merengue avec @SenSchumer ? @CarlinaRivera fait tout : pic.twitter.com/gR547gwbL8 – Gloria Pazmino (@GloriaPazmino) 6 novembre 2021

Ni lui ni aucun des autres participants en vue ne semblent porter de masques. Le journaliste du NY Times qui l’a identifié en train de jouer son groove ne note pas le mandat.

La gouverneure de New York Kathy Hochul et la procureure générale Letitia James étaient également présentes sans masque à divers moments de l’événement.

Les femmes du Bronx à la maison chez SOMOS ! Heureux d’accueillir @mvelaznyc, @althea4theBX, @AmandaFariasNYC et @PiSanchezNYC au Conseil de New York. Ces membres élus seront une force au sein du Conseil, et j’ai hâte de travailler avec vous ! pic.twitter.com/yUMNEcEYvh – Kathy Hochul (@KathyHochul) 5 novembre 2021

Tish James vraiment partout à Somos. Je l’ai repérée à une réception de l’AAPI pour les nouveaux membres du Conseil ce matin et maintenant elle est ici au déjeuner de remise des prix de l’Organisation des femmes hispaniques. On me dit que Hochul est en réunion privée depuis le petit-déjeuner du travail de ce matin pic.twitter.com/D5Zdk4Iqcr – Rebecca C. Lewis (@_rebeccaclewis) 6 novembre 2021

Ensuite, nous vous présentons le chef du syndicat des enseignants de l’AFT, l’exécrable Randi Weingarten, ainsi que la chancelière du ministère de l’Éducation de New York, Meisha Porter, tous deux sans masques.

Je dois aimer quand les chefs d’établissement @rweingarten @DOEChancellor se mêlent aux autres… @AppletoZucchini @daniela127 @Chalkbeat pic.twitter.com/Tjr4dQsiu1 – Adriana Aviles (@nanalatinaAA) 5 novembre 2021

Lorsque Weingarten a été cloué sur Twitter, elle a fait de son mieux pour tourner.

Vous ne pourriez pas être #Somos ou l’hôtel ou le panel sans preuve de vaccination. Je venais aussi de faire un test Covid rapide et j’étais négatif. Franchement je pense que tu as raison. Si les enfants portent des masques dans les écoles pour se protéger et protéger les autres, les éducateurs doivent également porter des masques à l’intérieur. Je suis désolé. – Randi Weingarten (@rweingarten) 6 novembre 2021

Je porte un masque la plupart du temps à l’intérieur. Nous les avons enlevés car les gens avaient du mal à nous entendre – Randi Weingarten (@rweingarten) 6 novembre 2021

Donc, en d’autres termes, c’est cool s’ils les enlèvent pour que les gens puissent comprendre ce qu’ils disent. Mais en attendant, les enfants qui doivent les porter pendant sept heures d’affilée ne sont pas autorisés à les enlever pour être compris, tandis que Weingarten les veut dans des masques. Les enfants n’ont qu’à souffrir à travers eux, tandis que Randi et le chancelier du DOE peuvent faire ce qu’ils veulent.

Ce n’est pas la première fois que Weingarten est sélectionné pour la liste des «Règles pour toi», comme nous l’avons signalé dans le passé. Elle a été attrapée dans une situation similaire de réunion à l’intérieur sans masque avec d’autres dirigeants syndicaux.

Est-ce qu’ils s’écoutent et comprennent quelles sottises ils répandent, et quels hypocrites ils sont ? Comprennent-ils ou se soucient-ils de la souffrance qu’ils imposent aux enfants ?