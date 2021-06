Rulo y la contrabanda revient sur scène avec sa tournée ‘Based on real events’

MADRID, 15 juin (EUROPA PRESS) –

Rouleau et contrebande remonte sur scène avec ‘Factuel’, une visite qui vous fera découvrir une grande partie de la géographie espagnole.

La tournée ‘Basé sur une histoire vraie’ a commencé en mai dernier à Valence, et a déjà traversé Murcie et Donostia en accrochant le panneau “épuisé” lors de ces deux derniers rendez-vous.

Son prochain concert aura lieu le 25 juin à Burgos, où les billets se sont vendus en quelques heures. A ce jour, la tournée compte une quinzaine de concerts confirmés, auxquels s’ajouteront de nouvelles dates dans les prochains jours.

Après plus de deux décennies et une dizaine d’albums, l’artiste de Reinosa Raúl Gutiérrez, plus connu sous le nom de Rulo, est devenu « un magicien complet » de l’émotion universelle. Pour enregistrer sa dernière œuvre, son album ‘Based on a true story’, il s’est rendu en Californie pour se mettre entre les mains du producteur Thom Russo (Eric Clapton, Johnny Cash).

À la fin de l’année dernière, Rulo a sorti une réédition spéciale de cet album, qui comprend quatre duos : « Still » avec Álvaro Urquijo ; ‘La Fin’ avec Andrés Suarez; ‘La dernière balle’, avec Coque Malla ; et « mal d’altitude », avec Kutxi (Marée).

Le chanteur a également publié une autobiographie fin 2020, “Trois accords et la vérité”, en conversation avec le journaliste Africa Égido. Ces pages, mises en musique avec une bande-son qui accompagne chaque chapitre, comprennent des photographies inédites des archives privées du compositeur et une collection d’histoires écrites par d’autres artistes, qui laissent leur marque émotionnelle sur le livre comme ils l’ont fait auparavant dans leur carrière musicale et leur personnel. : Dani Martín, Fito Cabrales, Luz Casal, Yosi Domínguez, Kutxi Romero ou Enrique Villareal ‘El Drogas’, entre autres.