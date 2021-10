Rumble acquiert Locals pour offrir aux créateurs une alternative à la Big Tech

par Tom Parker, Reclaim The Net :

Rumble dit que l’acquisition « aidera à construire une plus grande économie de créateurs ».

La plate-forme alternative de partage de vidéos Rumble a acquis la plate-forme de génération de communauté Locals dans le cadre d’un accord qui, selon son PDG, Chris Pavlovski, « construira les rails d’un nouvel écosystème technologique qui libérera tout le monde des contraintes du contrôle éditorial ».

Rumble a considérablement augmenté en 2021. En septembre, il a atteint un nouveau record de trafic et est entré dans le top 150 des sites Web les plus visités aux États-Unis. Il a également attiré de grands noms et obtenu des investissements de plusieurs investisseurs en capital-risque conservateurs cette année.

Les sections locales ont connu une croissance constante du trafic tout au long de 2021 et se sont récemment associées à Rumble afin que ses membres puissent facilement créer des communautés payantes sur les sections locales via un bouton intégré.

Les deux plates-formes conserveront leurs propres sites Web mais partageront des communautés et des opérations de données.

« Buying Locals renforce la mission de Rumble de donner aux créateurs une autonomie sans précédent sur leur travail tout en offrant au public un contenu de qualité », a déclaré Rumble dans un article de blog. « Rumble est déjà l’une des sociétés indépendantes et privées les plus respectées du secteur des plateformes de partage de vidéos en ligne. L’acquisition de Locals fait partie de l’effort plus large de Rumble pour construire une économie de créateurs qui favorise l’indépendance créative.

Pavlovski a ajouté que les sections locales donneraient aux utilisateurs de Rumble une « nouvelle façon de générer des revenus, qui n’est pas influencée par les annonceurs d’entreprise et les intérêts particuliers ».

Rumble utilisera son infrastructure cloud pour intégrer les sections locales à sa plate-forme existante. L’intégration permettra aux créateurs de Rumble et Locals de lier facilement leurs comptes et d’afficher un bouton Locals rouge sur chaque vidéo Rumble.

Le PDG de Locals, Assaf Lev, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir les Locals poursuivre notre croissance et notre vision dans le cadre de Rumble. Ensemble, nous construisons un nouvel écosystème pour les créateurs.

Le fondateur de Locals, Dave Rubin, a ajouté que l’acquisition aidera les entreprises à « construire un Internet parallèle basé sur la liberté d’expression en utilisant une technologie de pointe et l’innovation ».

Le commentateur politique et investisseur de Rumble, Dan Bongino, qui a aidé à négocier l’accord, a déclaré au Washington Examiner que la montée de la culture d’annulation était un facteur important pour l’acquisition et a déclaré que ceux qui encouragent la culture d’annulation « incitent cette génération et la prochaine génération de créateurs à contourner l’intermédiaire des plateformes Big Tech et des services de streaming.

L’acquisition fait suite à la plus grande plate-forme de partage de vidéos au monde, YouTube, qui continue de censurer ses utilisateurs, cette censure s’étendant même aux élus. Rumble et Locals se sont tous deux engagés à laisser leurs créateurs s’exprimer librement face à cette censure qui a conduit de nombreux créateurs à se tourner vers ces plates-formes alternatives et à louer leur position sur la liberté d’expression.

