Rumble: date de sortie, distribution vocale et autre chose rapide que nous savons sur le film d’animation

Le casting de Rumble Voice comprend Will Arnett, Terry Crews, Geraldine Viswanathan et les superstars de la WWE Becky Lynch et Roman Reigns

Tout comme la façon dont Rumble réunira des monstres et des humains, la distribution vocale du film comprend de grands noms du monde de la comédie, du sport et de la lutte professionnelle. Will Arnett joue le rôle de Steve, le monstre reptilien rouge géant et grappler amateur qui veut faire sa marque dans Monster Wrestling. Géraldine Viswanathan (Blockers) fournit la voix de Winnie McEvoy, une adolescente dresseuse de monstres qui espère suivre les traces de son père. Les équipages de Terry voix Monster Wrestling champion et top star Tentacular. Et que serait un film sur des monstres entrant dans un ring de catch sans deux des meilleures stars de la WWE ? N’ayez crainte, en tant que champion universel Règnes romains et championne féminine de SmackDown Becky Lynch sont également membres de la distribution vocale de Rumble.

Les autres membres de la distribution comprennent Charles Barkley, Ben Schwartz, Tony Danza, Jimmy Tatro, Chris Eubank, Bridget Everett, Fred Melamed, ESPN Stephen A. Smith, et la voix emblématique de l’annonceur de ring de boxe / catch Michael tampon.