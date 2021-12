Rumbleverse annoncé aux Game Awards

Rumbleverse, un « bagarreur » royal gratuit d’Iron Galaxy Studios, a été annoncé aux Game Awards.

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait une bataille royale si Vince McMahon appelait les coups, Rumbleverse est aussi proche que possible de ce fantasme effrayant. Le principe est simple : 40 joueurs se font tirer dessus d’un canon dans Grapital City, où ils écraseront n’importe quel bonbon assez audacieux pour se mettre sur leur chemin.

Conformément à la tradition de la bataille royale, il existe de nombreuses armes et objets à trouver sur toute la carte, ainsi que de nouveaux mouvements. Je dois dire que l’idée de piller un ouragan semble absolument géniale. Si les ouragans sont de la partie, c’est (ils devraient l’être).

Découvrez par vous-même la bande-annonce de Rumbleverse ci-dessous. L’influence de Fortnite est forte ici, ce qui est logique étant donné qu’Epic Games le publie.

Le co-PDG d’Iron Galaxy Studios, Adam Boyes, affirme que Rumbleverse est quelque chose qu’ils voulaient faire depuis longtemps.

« Ce voyage a commencé pour nous avec l’idée de créer une expérience sociale, compétitive et chaotique », a déclaré Boyes dans un communiqué de presse. «Nous voulions construire un grand terrain de jeu hilarant où des choses spectaculaires se produisent toujours. Rumbleverse combine notre amour pour le combat au corps à corps avec le travail d’équipe et l’expression du joueur qui ont fait des jeux une source cruciale d’interaction humaine.

L’accès anticipé pour Rumbleverse commence le 8 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Epic Games Store.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.