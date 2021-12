Rumbleverse est une bataille royale de lutte avec une aura Fortnite

Capture d’écran : Iron Galaxy Studios / Kotaku / The Game Awards

Que vous soyez un rat de gym, un sauveteur ou un artiste de musique, le principe de Rumbleverse est simple : tout le monde est là pour battre la merde de tout le monde. Ce soir, Iron Galaxy Studios a dévoilé la bataille royale aux Game Awards.

Voici le mythe de la création de Rumbleverse : les humains ont toujours été de petites merdes assoiffées de sang, et ils sont prêts à vous attaquer de tout leur corps pour la plus petite des infractions. Le jeu lui-même se déroule à Grapital City, une arène urbaine dans laquelle jusqu’à 40 joueurs peuvent s’affronter pour devenir le champion. Personne n’est en sécurité nulle part, pas même l’annonceur que nous avons vu dans la bande-annonce. Alors que la plupart des bagarres ont eu lieu dans la rue, une concurrente a jeté sa rivale du haut d’un gratte-ciel. Je suis sûr qu’il ira bien. Probablement.

Il y a aussi des costumes vraiment ridicules dans ce jeu. Une personne courait dans la ville avec un masque de cheval en caoutchouc. Ce n’était pas étonnant qu’il ait été projeté dans le ciel avec une chaise pliante. Mais même ce type n’est pas beaucoup mieux loti non plus, puisqu’il participe à la compétition avec un gilet de sauvetage orange vif. Les développeurs ont l’intention d’ajouter plus de produits cosmétiques payants et un pass de combat.

Si vous souhaitez essayer Rumbleverse, les inscriptions pour l’essai commencent demain. Le 8 février 2022, Rumbleverse entrera dans sa version bêta d’accès anticipé. Alors que les joueurs qui s’inscrivent sur le site Web ont une chance d’être sélectionnés pour la version bêta, ceux qui achètent le pack d’accès anticipé sur le PlayStation Store, le Xbox Games Store ou l’Epic Games Store bénéficieront d’un accès garanti. Le pack comprendra également des produits cosmétiques et de la monnaie du jeu.

La première saison commence le 15 février 2022. Rumbleverse sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Le jeu prendra également en charge le jeu croisé au lancement.