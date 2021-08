Rumer Willis partage de rares clichés du père Bruce Willis et de sa mère Demi Moore pour marquer son anniversaire

Rumer Willis a fêté lundi son 33e anniversaire en partageant de rares photos avec ses parents, Demi Moore et Bruce Willis. La star de Once Upon a Time in Hollywood est l’aînée des trois filles de Bruce et Moore, qui ont également célébré l’anniversaire de Willis. Moore a partagé une photo hilarante d’un bébé Willis au volant d’une voiture par rapport à une photo plus récente de Willis au volant.

“Comment ça a commencé”, a écrit Willis en légende de la galerie de photos de son enfance. Elle a inclus quelques photos avec ses parents, dont une photo hilarante de Bruce, 66 ans, prenant la même pose qu’un bébé Willis. Ensuite, Willis a partagé deux photos prises lundi. “Comment ça se passe… Jusqu’à présent, 2 est assez magique”, a-t-elle écrit.

Moore, 58 ans, a partagé un hommage plus long à sa fille. “Rumer Glenn Willis – vous avez secoué mon monde lorsque vous êtes né à 7h04 à Paducah, Kentucky. Vous avez respecté l’horaire et êtes arrivé à la date prévue”, a écrit Moore. “Prête pour la vie, l’amour et l’apprentissage. Tu étais un bébé magnifique et tu es devenue la jeune femme la plus étonnante et la plus remarquable. Je suis tellement reconnaissante que tu m’aies choisie pour être ta mère. Joyeux anniversaire, Rumer Glenn. J’aime et j’adore vous et j’ai hâte de voir ce que les 33 prochaines années vous apporteront !”

La sœur cadette Scout Willis, 30 ans, a partagé une collection de photos des deux ensemble, notant à quel point elle est fière de sa grande sœur. “Chaque année, vous devenez plus profondément incarné, plus connecté à vous-même, plus sexy, plus confiant de la manière la plus centrée sur l’âme”, a écrit Scout. “Je suis si fière de toi et je suis si fière d’être ta sœur et l’une de tes meilleures amies !”

La plus jeune des trois sœurs Willis, Tallulah, 27 ans, a partagé une autre photo de Willis avec Bruce alors qu’il était bébé. Tallulah a qualifié sa sœur d'”icône” et de “présence divine par excellence”. Elle a poursuivi en rappelant à quel point il était important que leur relation se développe de strictement grande sœur-petite sœur à être les meilleurs amis et « âmes jumelles ». Leur relation est “l’un des éléments les plus précieux de ma vie d’adulte”, a écrit Tallulah. “Je te verrai toujours, je garderai toujours une prise ferme sur toi, peu importe à quel point les choses peuvent se sentir sans attaches, et je serai toujours dans ton coin à t’enraciner.”

Willis a remporté la saison 20 de Danse avec les stars en 2015. Elle a joué le rôle de l’actrice Joanna Pettet dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Elle a également eu un rôle récurrent dans le redémarrage de 90210 de The CW et a joué dans un épisode du 9-1-1 de Fox l’année dernière. Elle a également participé à The Masked Singer en 2019.

La famille Willis et Moore a également accueilli un nouveau membre dans la famille. En mai, Tallulah s’est fiancé au réalisateur Dillon Buss. “Je peux enfin t’appeler ma fiancée. Je t’aime pour toujours Buuski Lu, tu es mon meilleur ami”, a écrit Buss sur Instagram, à côté de photos de sa proposition d’arrière-cour. Tallulah a également partagé des photos, ajoutant simplement “avec la plus grande certitude” dans la légende.