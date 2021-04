Rumeur: Apple Pencil 3 sera aux côtés du nouvel iPad Pro lors d’un événement la semaine prochaine

Selon une fuite sur Weibo, Apple se prépare à lancer une nouvelle troisième génération d’Apple Pencil, apparemment dans le cadre de son événement «Spring Loaded» d’avril. Le compte Weibo, UnclePan, a été assez précis dans le passé.

L’Apple Pencil de troisième génération aurait été révélé dans une photo partagée sur Twitter le mois dernier. Cependant, l’accessoire était difficile à distinguer de la génération précédente, mis à part le fait que le boîtier semblait utiliser une finition brillante plutôt que mate.

La gamme actuelle de crayons Apple a été mise à jour pour la dernière fois en 2018, aux côtés de l’iPad Pro 2018. À ce jour, Apple vend toujours les Apple Pencil de première et de deuxième génération. En effet, certains iPad, comme l’iPad 9,7 pouces et l’iPad mini, ne sont pas compatibles avec le crayon de deuxième génération.

Photo prétendue du nouvel Apple Pencil

Les détails sont rares, mais il est possible que l’Apple Pencil de troisième génération inclue de nouveaux capteurs qui ne fonctionnent qu’avec les écrans du prochain iPad Pro 2021, permettant peut-être de nouvelles fonctionnalités ou une plus grande précision pour le stylet numérique. L’une des nouvelles fonctionnalités clés attendues pour le prochain iPad Pro 12,9 pouces est un écran mini-LED, offrant des niveaux de luminosité et de contraste accrus.

La nouvelle gamme iPad Pro comprendra le dernier SoC A14X d’Apple, apportant les performances de l’iPad Pro en ligne avec ce que nous avons vu dans la gamme M1 Mac. Bloomberg a déclaré que l’appareil comportera également un port Thunderbolt pour la première fois, permettant à un univers plus large d’accessoires compatibles de se connecter au port USB-C.

Le même message Weibo d’UnclePan dit que les AirPods 3 sont également imminents. Bien que nous ayons vu une multitude de fuites sur les nouveaux AirPods d’entrée de gamme, les sources sont mitigées quant à savoir s’ils sont réellement prêts à être expédiés bientôt. Par exemple, l’analyste respecté Ming-Chi Kuo a déclaré que les AirPod de troisième génération ne seraient pas produits en grande quantité avant le troisième trimestre.

