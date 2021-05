Rumeur: Apple présentera un nouveau MacBook disponible dans des couleurs de style iMac

Après plusieurs rumeurs, Apple a finalement présenté le mois dernier un nouvel iMac entièrement repensé, non seulement plus fin, mais également disponible en plusieurs couleurs rappelant celles de l’iMac G3 d’origine. Et pour ceux qui aiment les couleurs, une nouvelle rumeur prétend qu’Apple travaille sur un nouveau MacBook qui devrait être disponible en plusieurs couleurs, tout comme le nouvel iMac 2021.

Leaker Jon Prosser a déclaré dans une vidéo sur sa chaîne YouTube qu’Apple avait testé des prototypes d’un nouveau modèle de MacBook dans plus de couleurs, dont une bleue. La source de Prosser suggère qu’Apple apportera «des couleurs pour les consommateurs moyens», suggérant que c’est probablement le MacBook Air – ou une nouvelle gamme de MacBook – qui obtiendra des options de couleur.

D’autres détails sur ce nouveau MacBook restent inconnus, mais il devrait également être introduit plus tard cette année ou l’année prochaine avec un design rafraîchi et la nouvelle puce Apple M2. Selon l’analyste fiable Ming-Chi Kuo, la société prévoit d’annoncer un nouveau MacBook Air avec écran Mini-LED d’ici 2022.

Il convient de mentionner que Prosser avait raison à propos du nouvel iMac disponible en plusieurs couleurs, car il a signalé cette possibilité en février de cette année. Il a mentionné que les informations sur le nouveau MacBook proviennent de la même source qu’avant – et même ainsi, un MacBook disponible dans plus de couleurs semble plausible à ce stade.

Mon collègue de ., Parker Ortolani, a récemment fait un concept sympa en imaginant le nouveau MacBook Air avec des couleurs iMac et des cadres blancs sur l’écran, alors assurez-vous de le vérifier. Que penses-tu de cela? Souhaitez-vous avoir un MacBook disponible dans plus de couleurs que l’argent, le gris sidéral et l’or? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Image présentée par Ian Zelbo.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: