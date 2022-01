Rumeur : Apple teste plusieurs prototypes d’iPhone pliables, mais le lancement pourrait être dans des années

Après avoir donné un petit aperçu de la prochaine série iPhone 14, le leaker Dylandkt a partagé ce qu’il sait sur l’iPhone pliable d’Apple.

Selon Dylan, qui s’est bâti une solide réputation au sein de la communauté Apple en 2021, Apple « travaille et teste définitivement plusieurs prototypes contenant des écrans pliables ». Le responsable des fuites souligne qu’il y a encore « trop de compromis avec la technologie d’affichage », il n’est donc toujours pas clair si la société lancera un jour un iPhone pliable.

Bien que la plupart des fabricants asiatiques parient sur les téléphones pliables, Samsung a toujours la meilleure option disponible sur le marché avec le Galaxy Z Flip3. Différent du Galaxy Z Fold, qui se transforme en tablette, le Z Flip redonne vie à l’ancien téléphone à clapet – et c’est assez intelligent.

Même s’il s’agit d’un écran, comme le reconnaît Dylan dans le plan d’Apple, il y a « trop de compromis », car nous passons d’un écran OLED à un écran en plastique. Le leaker écrit :

Les rumeurs sur un iPhone pliable ne datent pas d’aujourd’hui. L’année dernière, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que le premier iPhone pliable devrait être introduit en 2023.

D’après des sources, Kuo a déclaré que la société prévoyait de livrer entre 15 et 20 millions d’iPhone pliables en 2023. La société travaillera probablement avec Samsung en tant que fournisseur exclusif d’écrans OLED pliables pour le nouveau modèle d’iPhone, dont la conception et les spécifications restent. inconnue.

Dans son précédent rapport sur le premier iPhone pliable, l’analyste avait prédit que l’appareil aurait un écran entre 7,5 et 8 pouces. Bien que Samsung soit actuellement en tête du marché des pliables, Ming-Chi Kuo pense qu’Apple aura un avantage avec le premier iPhone pliable en raison de son solide « écosystème multiproduit ».

A l’heure actuelle, la position produit des smartphones pliables est principalement d’intégrer le smartphone et la tablette. Mais nous pensons que le smartphone pliable n’est qu’une des applications du design pliable. Nous prévoyons que les appareils pliables brouilleront les segmentations de produits entre les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables à l’avenir. Avec ses écosystèmes multi-produits et ses avantages en matière de conception matérielle, Apple sera le plus grand gagnant de la nouvelle tendance des appareils pliables.