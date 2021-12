Rumeur : Assassin’s Creed : La collection Ezio va changer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

2016 Assassin’s Creed : La Collection Ezio rassemble les trois entrées qui présentent le charismatique Ezio Auditore da Firenze, l’un des protagonistes les plus populaires de la franchise – et si l’on en croit une nouvelle rumeur, elle arrivera bientôt sur Switch.

Le pack – qui était déjà sorti sur PS4 et Xbox One – comprend Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed : Fraternité et Assassin’s Creed : Révélations, ainsi que tous les DLC solo pour ces titres. Sont également inclus deux courts métrages bonus qui complètent l’histoire du personnage.

La source de cette rumeur particulière est Direct Feed Games, un compte Twitter qui a des antécédents assez solides en matière de fuites et de rapports. Le compte semble assez sûr à ce sujet aussi :

Le meilleur Assassin’s Creed arrive sur Switch. C’est exact; Ezio trouvera bientôt son chemin vers la Nintendo Switch. pic.twitter.com/24bkAzmMZF— Jeux à alimentation directe (@DirectFeedGames) 4 décembre 2021

Ezio arrive à 100% sur Switch. — Jeux à alimentation directe (@DirectFeedGames) 4 décembre 2021

Switch a déjà quelques titres Assassin’s Creed grâce à La collection rebelle et Assassin’s Creed III – il existe également une version cloud de Odyssée. Compte tenu de l’âge de cette collection particulière, cela pourrait bien être légitime – mais qu’en pensez-vous ? Faites-nous savoir si vous souhaitez rejouer les aventures d’Ezio sur votre Switch en publiant un commentaire ci-dessous.