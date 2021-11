Rumeur de Barcelone : Adeyemi, Zakari, Mazraoui, Gavi et Frenkie de Jong

Les rumeurs d’aujourd’hui commencent par des nouvelles selon lesquelles Barcelone et le Real Madrid sont tous deux passionnés par l’arrière latéral de l’Ajax Noussair Mazraoui et suivent le défenseur depuis un certain temps.

Mazraoui est en fin de contrat cet été et, bien que l’Ajax souhaite renouveler, il semble plus probable qu’il parte, selon Diario Sport.

Le rapport estime que le Barça « l’a suivi dans plusieurs matchs et les rapports sont bons » et le considère comme une cible avec Cesar Azpilicueta.

À TV3, le mot est que les deux cibles estivales du Barça sont Karim Adeyemi et Denis Zakaria du Borussia Mönchengladbach.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le Barca déménagerait pour Adeyemi toute la semaine, bien que le Barca sache que « sa signature ne sera pas facile » avec le Bayern Munich et le Borussia Dortmund également enthousiastes.

Le rapport parle également de Zakaria, qui n’a plus de contrat cet été, et pourrait donc être une bonne option pour les géants catalans à court d’argent.

Adeyemi n’est pas seulement recherché par Barcelone et les meilleurs de la Bundesliga. Selon Sport1, Paris Saint-Germin pourrait également être ajouté à la liste des admirateurs de l’adolescent.

L’agent de l’attaquant, Manfred Schwabl, a rencontré le PSG jeudi et il n’y a pas de prix pour deviner de quoi les deux parties parlaient.

Le PSG pourrait être à la recherche d’un nouvel attaquant l’été prochain, en particulier si Kylian Mbappe part pour le Real Madrid.

Pendant ce temps, le retour de Xavi a suscité de nouvelles rumeurs sur les ailiers que le club pourrait essayer d’amener au Camp Nou.

Mundo Deportivo a quelques nouveaux noms à ajouter à la liste. Ils estiment que l’ailier rennais de 19 ans Jeremy Doku est sur le radar du club avec l’attaquant brésilien Artur

Le joueur de 23 ans est actuellement avec le Red Bull Bragantino au Brésil mais a déjà déclaré publiquement qu’il rêvait de jouer au Camp Nou.

Avec la fenêtre de transfert de janvier en vue, les rumeurs folles n’ont pas manqué cette semaine. Marc-André ter Stegen avait une offre de Newcastle il n’a même pas pris la peine d’écouter, Chelsea sont prêts à payer Gavila clause libératoire de 50 millions d’euros (bonne chance) et Manchester City ont apparemment offert 90 millions d’euros pour Frenkie de Jong.