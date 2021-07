Rumeur du concert d’Ariana Grande et date de sortie du skin

La date de sortie supposée d’Ariana Grande dans Fortnite a enthousiasmé les fans pour un autre concert dans le jeu.

La v17.21 d’Epic Games vient de sortir et elle est livrée avec un canon à plasma entrant dans l’invasion. Les fans apprécient actuellement la saison 7 du chapitre 2, et ce fut une expérience dingue jusqu’à présent grâce aux arrivées de Rick de Rick et Morty et de Lebron James de Space Jam 2 (oh, et il joue aussi au basket).

Bien que cela ait été une course folle jusqu’à présent, les choses sont sur le point de s’améliorer ou de empirer selon votre degré d’amour de la musique pop.

Quand est le concert d’Ariana Grande à Fortnite ?

La rumeur selon laquelle la date de sortie du concert d’Ariana Grande aura lieu à Fortnite est le 6 août.

Un nouveau compte à rebours est apparu dans le jeu après le lancement de la version 17.21, et il devrait se terminer à la date ci-dessus à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST. Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, les fans pensent qu’il s’agit du concert datamined de l’ancienne star de Nickelodeon.

Même si vous n’êtes pas un fan de la musique de la pop star, l’expérience pourrait être aussi révolutionnaire que celle de Travis Scott en 2020. Plus de 12 millions de personnes ont assisté à cette représentation et il est possible qu’il y en ait encore plus pour la princesse de la pop.

Le concert Fortnite Ariana Grande récompensera les joueurs avec une peau de personnage de la chanteuse pop et une pioche arrière bling, et un planeur basé sur le thème du concert Malheureusement, ces récompenses ne seront pas gratuites, elles feraient partie de la série Icon que les joueurs devront débourser environ 1500vb pic.twitter.com/wAgKfBqdJL – Hithesh YT – Fuites et actualités (@HitheshYt) 26 juillet 2021

Quel est le prix du skin Ariana Grande ?

Le prix probable du skin Ariana Grande Fortnite est de 1 500 V-bucks.

On dit que sa peau fait partie de la série Icon, et ces produits cosmétiques sont généralement proposés au prix ci-dessus.

YouTuber Hithesh a partagé l’art conceptuel de la peau sur Twitter de l’artiste D3NNI_YT, et les fans sont tombés amoureux. Bien que je ne sache pas trop pourquoi éliminer plus d’ennemis allongerait sa queue de cheval, mais ce n’est qu’un concept pour le moment.

