Rumeur: Game Boy et Game Boy Color Games sont toujours attendus pour Switch Online

in

Image : La vie de Nintendo

Nintendo a levé le voile sur un nouveau niveau d’offres rétro Switch Online cette semaine. Le nouveau “Pack d’extension” sera composé d’une “collection” de titres Nintendo 64 et Sega Mega Drive (Genesis).

Alors, qu’en est-il de ces rumeurs de systèmes portables pour le service en ligne de Nintendo ? Bien qu’il n’y ait aucun signe d’eux, le rédacteur en chef d’Eurogamer, Tom Phillips, a maintenant partagé une petite mise à jour sur Twitter – suggérant que les titres Game Boy et Game Boy Color sont toujours en route.

“N64 et Mega Drive étaient les deux plates-formes NSO dont j’avais entendu parler aux côtés de Game Boy/Color. J’imagine que N64/Mega Drive sont déployés en premier car ils sont plus attrayants pour inciter les gens à mettre à niveau.”

Phillips admet dans un message de suivi qu’il n’est pas vraiment sûr que ces systèmes particuliers fassent partie du “niveau de prix plus élevé”, l’initié connu “NateDrake” semble penser que les jeux Game Boy et Game Boy Color feront partie du ” membre actuel”.

“Je prévois que Game Boy et Game Boy Color font partie du service Nintendo Switch Online actuel et ils [Nintendo] Je ne voulais pas confondre les deux.”

Plus tôt ce mois-ci sur le podcast “Nate the Hate”, le même initié a déclaré que les jeux Nintendo 64 arriveraient sur Switch Online avec un niveau d’abonnement “plus cher”, et Nintendo a confirmé cette information en début de semaine lors de sa présentation Direct.

Eurogamer a également précédemment soutenu nos propres commentaires et ceux de NateDrake sur les jeux Game Boy et Game Boy Color à venir sur le service Switch Online.

Seriez-vous intéressé à jouer à ces bibliothèques Game Boy sur votre Switch ? Dites-nous dans les commentaires.