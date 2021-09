Rumeur : il semble que Nintendo dévoilera bientôt une nouvelle manette pour Switch

in

Image : La vie de Nintendo

Un nouveau dossier de la FCC suggère qu’une toute nouvelle manette Nintendo Switch pourrait bien être en route, et il semble qu’elle pourrait être dévoilée dans un très proche avenir.

Comme l’a remarqué l’utilisateur de Twitter @SamusHunter2, le dépôt est simplement étiqueté comme « contrôleur de jeu Nintendo » et a été publié pour la première fois aujourd’hui, le 16 septembre 2021. Les identifiants FCC sont attribués aux appareils enregistrés auprès de la Commission fédérale des communications des États-Unis et sont tenus de vendre légalement un appareil sans fil dans le pays.

Appliqué par Nintendo Co., Ltd, l’ID FCC du nouveau produit est « BKEHAC043, ce qui nous donne notre premier indice sur ce que pourrait être le produit. « HAC » est le code utilisé pour tous les produits Nintendo Switch (le commutateur lui-même a « HAC-001 » écrit au dos, le Joy-Con gauche est « HAC-015 », le Ring-Con de Ring Fit Adventure est « HAC-022 ‘, et ainsi de suite), prouvant que ‘HAC-043’, une section de l’ID choisie par le demandeur, fait référence à quelque chose en rapport avec Switch.

Voici une capture d’écran du dépôt en question. (Image : FCC, capture d’écran : Nintendo Life)

Nous savons donc que le dossier a été préparé pour un nouveau contrôleur Switch, mais quel pourrait être ce contrôleur ? Deux options viennent immédiatement à l’esprit, la première étant une nouvelle manette conçue pour être utilisée avec Nintendo Switch Online.

Curieusement, le contrôleur SNES officiel pour Switch, conçu pour être utilisé avec l’application SNES de Switch Online, porte le code produit « HAC-042 ». «HAC-043» pourrait-il être le prochain en ligne – peut-être un contrôleur inspiré de la N64 ou une option de style Game Boy pour accompagner les rumeurs récentes? Peut-être pour un tout autre système ?

La deuxième option qui semble relativement plausible est un nouveau contrôleur Pro qui pourrait être lancé aux côtés du Switch OLED le mois prochain, ajoutant peut-être à la récente mise à jour audio Bluetooth de Switch en proposant enfin un contrôleur avec une prise casque ou d’autres nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, tout cela n’est que pure spéculation de notre part pour l’instant – nous devrons attendre et voir ce que le dépôt s’avère être.

La manette SNES de la Switch a un code de « HAC-042 », alors que pourrait être « HAC-043 » ?

Quant à savoir quand nous en saurons plus, eh bien, j’espère que ce ne sera pas trop long. Le matériel confidentiel du dépôt a une date d’expiration du 16 mars 2022, ce qui signifie que la FCC ne sera plus obligée de cacher les informations relatives à la demande à partir de cette date. Il est prudent de supposer que nous entendrons parler de quel que soit le contrôleur quelque temps avant.

Intrigué ? N’hésitez pas à partager vos réflexions sur ce que pourrait être ce contrôleur dans les commentaires ci-dessous.