Rumeur: Insider dit que N64 va passer en ligne, pense qu’il introduira un niveau d’abonnement “plus cher”

Image : La vie de Nintendo

Il y a quelques semaines, l’initié connu ‘NateDrake’ a révélé sur son podcast comment les jeux Game Boy et Game Boy Color seraient censés arriver sur le service Switch Online de Nintendo dans un proche avenir.

Eurogamer a ajouté à cela – notant comment “d’autres plates-formes rétro” sont également susceptibles d’apparaître. Bien qu’aucun système, en particulier, n’ait été mentionné, le même initié dit maintenant que l’une de ces “autres” plates-formes est la Nintendo 64. Voici exactement ce qu’il avait à dire sur le dernier épisode de son podcast :

“Eurogamer est allé plus loin, après avoir noté que des plates-formes supplémentaires seront également ajoutées à Nintendo Switch Online à l’avenir. Et aujourd’hui, je voudrais ajouter à cela, oui – cette information est exacte et l’une des plates-formes qui viendront à la Nintendo Switch Online du futur est la révolutionnaire Nintendo 64.”

Alors que le reste de la discussion sur l’arrivée du N64 au NSO est pour la plupart spéculatif, Nate semble penser que Nintendo utilisera cette génération de jeux pour introduire un nouveau niveau de prix Switch Online. En d’autres termes, on pourrait s’attendre à ce que vous payiez plus pour accéder à ces titres – on estime à peu près à faire des adhésions entre 5 $ et 15 $ USD de plus par an.

“Ce que je vais proposer, c’est que lorsque la Nintendo 64 arrivera sur Nintendo Switch Online, elle viendra avec un niveau plus cher – une version premium de Nintendo Switch Online, si vous voulez.”

“Je ne pense pas qu’ils essaieraient de doubler le prix de celui-ci … Je reviendrais à 30 $ par an, 35 $ serait le plafond, pas plus que cela, je pense que Nintendo pousserait vraiment les choses.”

D’autres spéculations de l’initié et de son co-animateur ‘MVG’ évoquent que “l’éléphant dans la pièce” est la bibliothèque de jeux de Rare (par exemple il d’or 007), les licences et même le fait Super Mario 64 n’a été publié que récemment dans le cadre de la Les étoiles de Super Mario 3D collection.

Alors que l’initié est “confiant” que N64 finira par apparaître sur le NSO, il n’est pas aussi sûr de la date de son arrivée :

“Je donnerais une probabilité très réaliste que cela se produise au cours de l’exercice en cours … mais c’est une supposition. Je veux dire, c’est une supposition, mais vous savez, nous découvrirons comme nous l’avons dit, septembre est le mois des révélations, l’anniversaire de la plate-forme elle-même, alors j’espère que nous aurons des nouvelles de Nintendo Switch Online ce mois-ci, mais il n’y a aucune règle selon laquelle cela doit arriver ce mois-ci.”

L’objectif principal ici est que les jeux Nintendo 64 arriveront apparemment sur le service en ligne de Nintendo. Si cela devait arriver, quels classiques de cette époque aimeriez-vous voir revenir ? Dites-nous ci-dessous.