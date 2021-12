Rumeur : iOS 16 supprimera la prise en charge de l’iPhone 6s, de l’iPhone 6s Plus et de l’iPhone SE de première génération

Au début de la nouvelle année et avec la sortie d’iOS 15.2, Apple commencera à se concentrer en interne sur la prochaine version majeure, iOS 16. Selon iPhonesoft, sur la base de la connaissance de quelqu’un qui exécute une graine interne, Apple prévoit d’abandonner la prise en charge de l’iPhone 6s, iPhone 6s Plus et l’iPhone SE d’origine.

Du côté de l’iPad, l’iPadOS 16 serait incompatible avec l’iPad mini 4, l’iPad Air 2, l’iPad (cinquième génération) et les modèles iPad Pro 2015.

Bien sûr, rien n’est officiel jusqu’à ce qu’Apple annonce iOS 16 à la WWDC 2022. Cependant, iPhonesoft a correctement signalé la matrice des appareils à l’avance pour iOS 13 et iOS 14. La publication était incorrecte l’année dernière lorsqu’elle affirmait que l’iPhone 6s et le SE original ne serait pas en mesure de mettre à jour vers iOS 15. iOS 15 continuerait à prendre en charge tous les mêmes modèles d’appareils qu’iOS 14.

En supposant qu’iPhonesoft soit correct avec les rapports d’aujourd’hui, cela signifierait qu’iOS 16 nécessiterait une puce A10 comme spécification minimale pour pouvoir obtenir les dernières fonctionnalités.

Néanmoins, cela représente toujours une durée de vie incroyablement longue de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bugs pour les téléphones Apple. L’iPhone 6s et l’iPhone SE censément abandonnés ont été lancés pour la première fois fin 2015 et début 2016, ce qui signifie qu’ils auront reçu plus de six ans de mises à jour logicielles régulières. Le dernier appareil à supprimer de la feuille de route des mises à jour logicielles est l’iPad mini 4, et même ce produit aura plus de cinq ans au moment de la livraison d’iOS 16.

Apple a également prévu de continuer à prendre en charge les versions majeures actuelles et précédentes d’iOS avec des correctifs de sécurité critiques, prolongeant ainsi la durée de vie des anciens modèles. Par exemple, pour le moment, les clients peuvent choisir de s’en tenir à iOS 14 plutôt que de mettre à jour vers iOS 15. En supposant qu’Apple tienne ses promesses, les clients de l’iPhone 6s et de l’iPhone SE continueront de recevoir des mises à jour de sécurité iOS 15 pendant plusieurs années après la sortie d’iOS 16. à l’automne 2022.

Cependant, il est encore trop tôt dans le cycle des rumeurs pour avoir une idée des nouvelles fonctionnalités à attendre d’iOS 16. Des rumeurs crédibles concernant les prochaines fonctionnalités du logiciel iOS commencent généralement à faire surface au printemps.

