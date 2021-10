Rumeur: Konami ferait revivre Castlevania, Metal Gear Solid et Silent Hill

in

Depuis quelques années maintenant, Konami est assez silencieux sur le front des jeux premium, préférant se concentrer plutôt sur leur contenu pachinko vraisemblablement lucratif.

En 2015, tout a explosé de façon spectaculaire avec l’annulation de Collines silencieuses, la suppression du teaser effrayant et bien-aimé TP du PlayStation Store, et le départ apparemment acrimonieux de Hideo Kojima, le prodige du studio – mais plus tôt cette année, Konami nous a tous rassurés qu’ils “n’avaient pas “fermé” leur division de jeux vidéo, malgré les nouvelles de restructuration interne.

Maintenant, nous découvrons enfin ce qu’ils voulaient dire. Selon des sources anonymes qui ont parlé à VGC, la société responsable des jeux Castlevania, Metal Gear Solid et Silent Hill les ferait tous revivre.

La première nouvelle version sera un jeu Castlevania, selon les sources de VGC, qui le décrivent comme une “réimagination” de la série qui est développée en interne chez Konami.

Castlevania Advance Collection vient d’arriver sur Nintendo Switch

Pendant ce temps, un remake d’un des premiers jeux Metal Gear Solid est apparemment en préparation dans un studio externe basé à Singapour, Virtuos – qui a travaillé sur les ports Switch de Dark Souls: Remastered, The Outer Worlds et LA Noire. Les sources ont suggéré qu’il s’agirait de Metal Gear Solid 3: Snake Eater, mais que Konami allait également remasteriser les jeux MGS originaux pour les consoles de génération actuelle.

Les sources ont également déclaré que “plusieurs” jeux Silent Hill sont en production, également dans des studios externes, ce qui semble confirmer (ou du moins faire allusion à) plusieurs rumeurs qui circulent depuis un certain temps – tout d’abord, que Bloober Team (The Medium ) pourrait travailler sur la série, et deuxièmement, que Konami travaille lui-même sur des remakes.

VGC spécule que nous pourrions en savoir plus sur au moins l’un des remakes, remakes et remasters de Konami l’année prochaine, après que la société se soit retirée de l’E3 2021, déclarant qu’elle n’était “pas encore prête à présenter” ses jeux.

L’un de ces nouveaux/anciens jeux arrivera-t-il sur la Nintendo Switch ? Cela reste à voir. Mais Silent Hill serait vraiment sympa sur un écran OLED…

Êtes-vous excité d’apprendre que Konami revient à ses racines, ou pensez-vous qu’ils ont perdu leur étincelle ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!