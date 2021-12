Rumeur: la construction du parc à thème Epic Universe rêve d’un Pokémon Land

Image : La société Pokémon

Nintendo a pris des mesures importantes pour étendre ses activités au-delà des jeux et dans une culture et un divertissement populaires plus larges. Nous avons le film Mario en vacances 2022, un parc à thème déjà ouvert au Japon et un autre en route dans le cadre du nouveau parc à thème Epic Universe actuellement en construction à Orlando.

Le parc universel commence à prendre forme, avec des détectives Internet prêts pour les drones effectuant un travail admirable en passant au crible les permis et en regardant des plans de construction aériens. En conséquence, nous avons une idée assez décente de la façon dont cela se présente dans la vidéo ci-dessous, grâce à la chaîne Theme Park Shop.

Fait intéressant, à la fin, il entre dans un territoire de rumeurs en regardant une zone à côté de l’intrigue de Nintendo. Bien qu’il puisse simplement s’agir d’une « zone de mise en scène » pour la construction, la vidéo aborde les rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir une zone Pokémon du parc en cours – soit celle-ci, soit une section Illumination, la société qui réalise le film Mario.

Tout cela est bien sûr très spéculatif, mais une section Pokémon aurait du sens pour toutes les personnes impliquées. Cela attirerait des foules importantes tout en exploitant les aspects communautaires de Pokémon GO et des jeux principaux; ce serait un banquier en termes de succès.

Bien sûr, ce n’est peut-être rien, d’où l’étiquette de rumeur. On peut rêver pourtant…