Rumeur: la fuite de l’iPhone 14 montre un design de style iPhone 4 avec un écran perforé, pas de bosse d’appareil photo, plus

in

Nous n’avons même pas encore vu l’iPhone 13, mais une nouvelle fuite prétend aujourd’hui offrir notre premier aperçu du soi-disant iPhone 14 à venir en 2022. La fuite vient de Jon Prosser, qui a détaillé les rumeurs dans une vidéo publiée sur YouTube. aujourd’hui. Prosser dit qu’il a vu des images réelles de l’iPhone 14 Pro Max et qu’il a créé des rendus exclusifs basés sur ces images.

Rapports précédents sur l’iPhone 14

Jusqu’à présent, des rumeurs provenant de sources telles que Ming-Chi Kuo ont brossé un tableau de ce à quoi s’attendre du soi-disant iPhone 14. L’analyste fiable d’Apple avait précédemment déclaré qu’Apple proposerait les iPhones 2022 dans deux tailles d’écran différentes : 6.1- pouces et 6,7 pouces. Par exemple, cela pourrait prendre la forme de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Max, puis de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max.

Kuo a rapporté en juin que les iPhones 2022 pourraient comporter un Touch ID sous-écran, tandis que l’iPhone 14 Max représenterait le “prix le plus bas jamais enregistré” pour un iPhone de 6,7 pouces. En termes de conception, Kuo a signalé que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max abandonneraient la conception de l’encoche pour un nouvel “écran perforé” similaire à celui utilisé dans certains téléphones Android phares.

La fuite d’aujourd’hui

Prosser dit qu’il a reçu des images de l’iPhone 14 Pro Max d’une source. Afin de protéger cette source, Prosser a travaillé avec Ian Zelbo pour créer des rendus basés sur ces images. Selon Prosser, l’iPhone 14 ne comportera pas de bosse d’appareil photo, ce qui est rendu possible par un design globalement plus épais.

Le design présente de nombreuses similitudes avec l’iPhone 14 avec des boutons de volume ronds et le fait que le verre repose sur les bandes d’antenne. Le châssis serait en titane, ce qui a déjà été rapporté par les analystes de JP Morgan Chase.

Sur le devant, Prosser dit que l’iPhone 14 Pro comportera un design perforé sur le devant, corroborant les précédents rapports de Kuo. La connectivité Lightning est toujours située au bas de l’appareil.

Une mise en garde importante à toutes ces rumeurs, cependant, est de se rappeler que nous sommes encore à plus d’un an de l’introduction prévue de l’iPhone 14. Cela signifie que les choses pourraient encore changer avant toute annonce officielle d’Apple.

Que pensez-vous de ces rumeurs sur l’iPhone 14 ? Les nouvelles rumeurs ont-elles un impact sur vos projets de mise à niveau vers l’iPhone 13 plus tard ce mois-ci ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :