Rumeur: la puce Mac ‘M2’ de 4 nm arrivera dans la seconde moitié de 2022, suivie de ‘M2 Pro’ en 2023

Un nouveau rapport du site Web en langue chinoise Commercial Times propose des délais pour la prochaine génération d’Apple Silicon destinée aux futurs Mac.

En particulier, le rapport note que la puce M2 fera ses débuts au second semestre 2022 (nom de code Staten) et que les variantes haut de gamme M2 Pro / M2 Max seront au premier semestre 2023 (nom de code Rhodes).

Ces puces seront apparemment fabriquées à l’aide du processus de fabrication à 4 nanomètres de TSMC. Une taille de caractéristique de fabrication inférieure donne généralement de meilleures performances avec une efficacité plus élevée, car il y a simplement moins d’espace entre les transistors sur la puce. En comparaison, la gamme actuelle M1/M1 Pro/M1 Max utilise un processus de 5 nanomètres.

Lors de la sortie de la première poignée de Mac M1 en octobre 2020, la société a indiqué qu’elle achèverait la transition Apple Silicon d’ici deux ans. Les Mac Intel exceptionnels restants dans la gamme comprennent le Mac mini haut de gamme, l’iMac 27 pouces et le Mac Pro.

Par conséquent, ce rapport du Commercial Times est quelque peu en conflit avec le calendrier annoncé par Apple. En supposant que le Mac Pro et l’iMac haut de gamme comporteraient des composants internes M2 Pro/M2 Max, mais cela dépasserait la période de transition promise de deux ans, si Commercial Times a raison en ce sens que les puces ne seront pas prêtes avant 2023.

Il est possible que COVID et les pénuries mondiales de puces en cours aient retardé les plans d’Apple, ou peut-être qu’Apple annoncera ces produits fin 2022 et disponibles en petites quantités, avec une rampe de production en 2023.

Le rapport du Commercial Times pourrait également être tout simplement inexact, car il a un bilan mitigé en ce qui concerne les rumeurs d’Apple. Bloomberg a récemment annoncé que de nouveaux modèles haut de gamme iMac et Mac Pro arriveraient en 2022.

Pour ce que cela vaut, le Commercial Times indique qu’Apple prévoit une durée de vie de 18 mois pour les puces Mac, donc la génération « M3 » arriverait environ un an et demi après les débuts du M2. C’est un peu plus lent que le cycle de mise à niveau annuel des puces iPhone, bien qu’il corresponde à peu près à ce qu’Apple a fait en ce qui concerne le cycle de mise à jour du SoC iPad Pro comme observé dans les produits sortis au cours des dernières années.

