Rumeur: le design du MacBook Air de nouvelle génération présente des bords plats, des cadres blancs, etc.

La semaine dernière, une rumeur suggérait qu’un futur MacBook Air pourrait être disponible dans une gamme de couleurs similaire au nouvel iMac M1. Maintenant, plus de détails sur la conception du prochain MacBook Air ont potentiellement émergé, et ils font allusion à une poignée de changements notables.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne YouTube aujourd’hui, Jon Prosser dit qu’il a obtenu des images d’un MacBook repensé dans de nouvelles couleurs. Il explique qu’il n’est pas explicitement clair s’il s’agit du MacBook Air ou peut-être d’un «MacBook» sans adjectif, mais le manque de ports indique que ce n’est probablement pas un MacBook Pro.

Afin de protéger ses sources, Prosser ne partage pas les images réelles du MacBook mais plutôt des rendus créés à partir de l’image divulguée en collaboration avec RendersByIan.

Les images montrent un MacBook avec un design fin et léger, mais le bord effilé classique du MacBook Air n’est plus présent. Au lieu de cela, ce MacBook présente un design à bords plats qui ressemble à l’iPad Pro et à l’iPad Pro. Il y a supposément deux ports USB-C, un de chaque côté, mais le sort de MagSafe n’est pas clair.

D’autres modifications de conception incluent des cadres blancs autour de l’écran, ainsi qu’un clavier repensé qui est également blanc. Les rendus représentent trois sept options de couleurs différentes, similaires à l’iMac. Prosser explique que les couleurs sont similaires aux couleurs utilisées sur les supports du nouvel iMac, plutôt qu’aux couleurs plus vives utilisées à l’arrière de l’iMac.

Une note est que bien que Prosser confirme que le MacBook comportera des lunettes blanches similaires à l’iMac, il n’est pas sûr de la taille de ces lunettes. La taille réelle des lunettes sur ce MacBook peut être plus petite ou plus grande que ne le suggèrent les rendus.

Prosser a précédemment indiqué avec précision la conception des futurs produits Apple avec des rendus basés sur des images réelles. Par exemple, ses rendus des AirPods Max étaient similaires au produit final. Il a également divulgué avec précision la conception du traqueur d’articles AirTag.

Que pensez-vous de ce design? Pensez-vous que ce soit le prochain MacBook Air, ou peut-être un tout nouveau produit «MacBook»? Faites-nous savoir dans les commentaires!

