Rumeur: le fournisseur chinois détaille les fonctionnalités de l’iPad Air 5, de l’iPad mini 6 et de l’iPad 9

Le blog japonais MacOtakara a publié un tour d’horizon des fonctionnalités qui pourraient arriver sur l’iPad Air 5, l’iPad mini 6 et même le modèle de base de l’iPad 9e génération.

Selon un fournisseur chinois, le prochain iPad Air sera probablement basé sur l’iPad Pro 11 pouces de troisième génération, ce qui signifie que plus que l’écran 10,9 pouces, cet iPad pourrait comporter un système de caméra à double objectif avec un large -caméra à angle et une caméra ultra grand-angle.

Le blog indique qu’il existe également une possibilité d’un scanner LiDAR, bien que cela semble peu probable car Apple n’utilise cette technologie que dans ses produits mobiles “Pro”. Le fournisseur chinois indique également que cet iPad comportera quatre haut-parleurs et un support 5G mmWave avec la puce A15 Bionic à l’intérieur.

Pour l’iPad mini 6, les fournisseurs chinois annoncent au blog depuis janvier qu’il aura un écran de 8,4 pouces, mais avec le même facteur de forme et la puce A14 Bionic.

Pour l’iPad 9, la rumeur dit qu’il aura le même facteur de forme, et l’iPad mini et cet iPad d’entrée de gamme pourraient conserver le même facteur de forme jusqu’en 2022 ou plus tard.

D’après ce que des sources fiables telles que Ming-Chi Kuo ont rapporté jusqu’à présent, le nouvel iPad Air comportera probablement un écran OLED. La puce A15 semble également probable car l’iPad Air 4 est doté du processeur A14.

Pour l’iPad mini 6, Chance Miller de . a signalé que le nouvel appareil comprendra la puce A15 Bionic, une connectivité USB-C sur le port Lightning et un connecteur intelligent magnétique similaire à l’iPad Pro. Ming-Chi Kuo et Bloomberg ont également rendu compte du nouveau design.

Bloomberg a déjà signalé qu’Apple travaillait sur un nouvel iPad mini pour une sortie plus tard cette année. Le nouvel iPad mini devrait comporter des lunettes plus minces et aucun bouton d’accueil. Apple a mis à jour l’iPad mini pour la dernière fois en 2019, apportant un processeur A12 Bionic plus rapide ainsi que d’autres améliorations et la prise en charge d’Apple Pencil. En mai dernier, un analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a annoncé qu’Apple lancerait un iPad mini mesurant entre 8,5 et 9 pouces.

