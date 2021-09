Rumeur : le mandarin de Shang-Chi revient-il pour plus de films Marvel ?

in

Pourtant, c’est du MCU dont nous parlons; alors que les personnages qui reviennent à la vie ne se produisent pas aussi souvent que dans les bandes dessinées, il est néanmoins plausible qu’un futur projet MCU puisse ressusciter Wenwu, un hypothétique Shang-Chi 2 étant évidemment l’endroit le plus logique pour que cela se produise. Cependant, il y a une autre option à considérer. En raison des dix anneaux, Wenwu est resté en vie pendant au moins un millénaire, sinon plus, alors peut-être que les futures apparitions de Tony Leung en tant que personnage auront lieu dans le passé. Par exemple, les Eternals, qui seront bientôt présentés, sont sur Terre depuis plus de 7 000 ans, alors peut-être que l’un des aperçus du passé lointain de leur prochain film inclura un camée Wenwu.