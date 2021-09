Rumeur : le site Web de Monolith Soft pourrait-il être un indice sur un Xenoblade 3 Nintendo Direct ?

Les rumeurs sur un Nintendo Direct de septembre tourbillonnent plus vite que de l’eau dans une cuvette de toilettes, grâce à une “fuite” de l’initié de l’industrie Zippo, et Nintendo fait historiquement quelque chose en septembre depuis au moins cinq ans. Si cette preuve vous semble fragile, alors peut-être que ce nouvel indice vous aidera : le site Web du développeur de Xenoblade, Monolith Soft, sera supprimé pour maintenance le mercredi 8 septembre – la première fois depuis 2017.

“Mais les sites Web subissent une maintenance tout le temps”, dites-vous, les yeux roulant d’une manière qui dit “s’il vous plaît arrêtez avec ces rumeurs Nintendo Direct”. Vous avez peut-être raison, détracteur imaginaire, et pourtant… c’est certainement suspect. Après tout, le site Web de Monolith Soft est l’endroit où vous verriez des nouvelles sur Xenoblade. De plus, ils embauchaient récemment. Et il y a beaucoup de rumeurs sur Xenoblade 3. Et l’acteur de la voix a dit qu’elle “pense” qu’il y en a un autre en route.

Quoi qu’il en soit, quand avons-nous déjà été extrêmement déçus par une annonce très attendue après un battage médiatique basé sur des rumeurs ? Nous ne pouvons pas nous souvenir d’une seule fois.

Écoutez, si cette rumeur s’avère fondée sur du solide, alors inscrivez-vous à Xénoblade 3, et nous serons les premiers à manger nos chapeaux. Mais d’ici là, nos chapeaux resteront loin de nos bouches, car ces rumeurs sont aussi tremblantes qu’une Wiimote maraca. En tout cas, sympa de se rattraper ! On se reverra pour les mêmes rumeurs le mois prochain.

Mais que pensez-vous? Ces rumeurs tiennent-elles la route, ou êtes-vous malade à mourir d’entendre parler du fantôme d’une possibilité d’un potentiel Nintendo Direct ?