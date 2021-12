Rumeur : les derniers retraits de ROM de Square Enix pourraient-ils signifier le retour de Chrono Trigger ?

Image : Square Enix

Les choses ont été calmes sur le front de Chrono Trigger, mais selon un tweet de FantasyAnime – un site Web « dédié aux jeux vidéo RPG fantastiques classiques » – cela pourrait être sur le point de changer.

Depuis 22 ans, FantasyAnime distribue les ROM de certains jeux Square Enix, notamment Saga, la mana séries, Final Fantasy, et Chrono Trigger, mais après avoir reçu un avis de cessation et d’abstention de Square Enix, ils seront supprimés du site.

Mais la bonne nouvelle, dit FantasyAnime, c’est que les retraits pourraient signifier que Square Enix « travaille sur quelque chose pour Chrono Trigger, Parasite Eve, & Mission avant. »

C’est une hypothèse de leur part, mais avec raison – Square Enix n’a pas inclus d’autres jeux, comme Live-A-Live, Treasure Hunter G et Treasure of the Rudras, dans leur cessation et désistement. Les séries Mana et SaGa sont actuellement actives, avec Trials of Mana et la collection SaGa tous deux sortis l’année dernière, et, bien sûr, Final Fantasy est plus actif que jamais. Mais Chrono Trigger ? Nous n’avons pas eu de nouvelles de Chrono Trigger depuis la sortie de la version PC en 2018. Alors pourquoi maintenant ?

Il se pourrait simplement que Chrono Trigger soit un jeu populaire à succès qui soit encore assez largement disponible. Ou, spécule FantasyAnime, cela pourrait être quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros.

Voudriez-vous réellement jouer à Chrono Trigger sur Switch ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous !