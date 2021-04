Rumeur: les rendus qui fuient montrent un nouvel arrangement étrange pour les appareils photo de l’iPhone 13

C’est un peu étrange, mais les rendus basés sur les schémas fournis à MySmartPrice indiquent des changements de conception externes à l’iPhone 13. Ces ajustements ne nous en disent pas vraiment beaucoup sur les nouvelles fonctionnalités, mais ils sont remarquables s’ils sont précis.

En plus de la nouvelle encoche de largeur plus mince que nous avons vue ailleurs, les rendus MySmartPrice représentent une disposition diagonale du système à double caméra de l’iPhone 13. Plutôt que d’être empilés verticalement comme dans l’iPhone 11 et l’iPhone 12, le rendu représenté place les objectifs en diagonale dans le coin supérieur gauche et inférieur droit du module de caméra carré.

MySmartPrice a déjà présenté des rendus précis des produits Apple, mais ceux-ci ont toujours été en partenariat avec la source renommée OnLeaks. On ne sait pas d’où viennent ces derniers rendus iPhone 13 car ils ne sont pas attribués à OnLeaks.

Nous n’attendons que des mises à niveau techniques mineures des appareils photo de l’iPhone 13, il n’est donc pas immédiatement évident pour Apple de changer la disposition à double caméra. Cela laisse également ouverte la question de savoir si la conception triangulaire du système à trois caméras de l’iPhone 13 Pro serait également en train de changer.

À l’avant de l’appareil, l’encoche la plus mince correspond aux fuites précédentes où l’écouteur est déplacé vers le haut dans le cadre supérieur. Cela permet à la largeur de l’encoche de se rétrécir légèrement, d’environ 10% à gauche et à droite. Sinon, MySmartPrice indique que la dimension globale du téléphone reste inchangée à 146,7 × 71,5 × 7,6 mm.

Non illustré dans ces rendus, l’iPhone 13 devrait présenter un écran OLED à 120 Hz à taux de rafraîchissement élevé, comme les derniers iPad Pro – bien que cette fonctionnalité puisse être limitée aux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max plus chers uniquement. Apple utilisera la technologie d’écran LTPO pour préserver l’efficacité énergétique tout en conduisant l’écran à deux fois la fréquence de rafraîchissement.

Nous prévoyons de dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhones phares à l’automne, probablement pour une fenêtre de sortie typique de septembre.

