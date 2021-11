Rumeur: les tactiques originales de Final Fantasy pourraient être remasterisées

Final Fantasy Tactics : La Guerre des Lions (2007) (Image : Square Enix)

Square Enix a remasterisé beaucoup de ses anciens RPG ces dernières années, et si une nouvelle liste en ligne est quelque chose à faire, il semble que le Tactiques de Final Fantasy la série pourrait également faire un retour.

C’est selon une page archivée sur la boutique en ligne Instant Gaming. Le remaster sera apparemment publié sur la plate-forme Epic Games et aura un espace réservé de 2023. La date a été réduite au 1er février 2022 – une date extraite d’une page GitHub des fuites Nvidia GeForce, partagée par le créateur de SteamDB Pavel Djundik.

De plus, sur le subreddit Final Fantasy Tactics, un utilisateur affirme avoir récemment reçu une invitation à un sondage « playtest » d’Eidos-Montréal, lui demandant s’il jouait à certains autres RPG tactiques.

« Je viens de recevoir une invitation au playtest Eidos-Montréal (qui teste aussi les jeux Square Enix en général), et tout semble indiquer qu’ils testent une tactique. Ils me demandaient si je jouais à Fire Emblem, FF Tactics, Ogre Battle, Disgaea, Into the Breach, etc. Au début, je pensais que c’était à propos de Triangle Strategy, mais bien qu’ils ne m’aient pas demandé si je jouais à Octopath, ils m’ont demandé si je jouais à FF12 et c’est la suite de DS… les seuls jeux FF non tactiques qui se déroulent à Ivalice. Ils m’ont également demandé si je jouais à FF Tactics PS1 ET si je jouais à la version iOS/Android, ce qui semblait bizarre, ils ne me posent jamais de questions sur plusieurs versions du même jeu. «