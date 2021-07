Rumeur : l’iPhone 13 sera doté d’une bobine de charge sans fil plus grande ainsi que d’aimants MagSafe plus puissants

Une nouvelle vidéo d’EverythingApplePro et Max Weinbach met aujourd’hui en lumière ce à quoi s’attendre de l’iPhone 13, qui sera annoncé dans quelques mois seulement. Dans la vidéo, Weinbach affirme que l’iPhone 13 pourrait comporter une bobine de charge sans fil plus grande pour une meilleure gestion de la chaleur et peut-être une puissance plus élevée…

Weinbach avait précédemment signalé que l’iPhone 13 serait doté d’un ensemble d’aimants plus puissants à l’arrière pour la technologie MagSafe. Il est possible que cette conception de bobine de charge sans fil plus grande soit nécessaire pour compenser ces aimants MagSafe plus puissants.

Une autre possibilité évoquée dans la vidéo, mais non confirmée, est que la plus grande bobine de charge sans fil pourrait être destinée à la charge sans fil inversée. Cette fonctionnalité vous permettrait d’utiliser l’arrière de votre iPhone pour charger d’autres appareils Qi, tels que les AirPod. Il y avait des rumeurs pour la série iPhone 11, mais finalement, cela ne s’est jamais concrétisé.

Fait intéressant, les dossiers de la FCC pour l’iPhone 12 faisaient allusion à des fonctionnalités de charge sans fil inversées cachées, mais encore une fois, rien ne s’est jamais matérialisé en ce qui concerne cette technologie. Plus récemment, Bloomberg a signalé qu’Apple développait un iPad Pro avec recharge sans fil inversée.

Enfin, Weinbach rapporte également dans la vidéo d’aujourd’hui que la série iPhone 13 prendra également en charge la vidéo en mode Portrait. Cela permettrait aux utilisateurs d’ajouter un flou bokeh dynamique aux vidéos capturées ainsi qu’aux images statiques. Dans iOS 15, la vidéo en mode Portrait est disponible dans FaceTime et les applications de caméra tierces comme Snapchat. Weinbach dit qu’il viendra à l’application stock Camera dans le cadre du lancement de l’iPhone 13 cet automne.

Comme toujours, vous pouvez suivre toutes les dernières rumeurs et attentes de l’iPhone 13 dans notre guide complet ici. Qu’avez-vous le plus hâte de voir lorsque la série iPhone 13 sera annoncée en septembre ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

