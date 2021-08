Rumeur : Nintendo étendra son service en ligne Switch avec des titres Game Boy et Game Boy Color

in

Image : La vie de Nintendo

Le mois prochain marque la troisième année du service Switch Online et il semble qu’il y ait à nouveau une discussion sur le renforcement potentiel de son service payant par Nintendo avec du contenu rétro supplémentaire. Dans le dernier podcast “Nate the Hate”, l’initié connu “NateDrake” explique comment Nintendo pourrait ajouter des titres Game Boy et Game Boy Color dans les semaines à venir.

Tout provient d’une datamine datant de 2019 – qui a révélé quatre émulateurs dans l’application NES de Nintendo. Bien que le but des émulateurs restants n’ait toujours pas été révélé, Nate et son co-animateur “MVG” pensent que le troisième “Hiyoko” est probablement destiné aux titres “Game Boy et Game Boy Color”.

Nintendo Life a également confirmé auprès de ses propres sources que les titres Game Boy et Game Boy Color arriveraient probablement sur le service Switch Online “très bientôt”.

Le même initié est beaucoup moins optimiste quant à l’arrivée prochaine des titres Game Boy Advance sur le service en ligne payant – notant que plusieurs sociétés travaillent actuellement sur des rééditions, dont Nintendo, qui a le Guerres avancées remaster sortira en décembre. Nous n’avons pas non plus entendu parler des titres Game Boy Advance inclus dans cette mise à jour.

Est-il temps que nous ayons des jeux Game Boy sur le service Switch Online ? Dites-nous vos propres pensées ci-dessous.