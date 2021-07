Rumeur: Nintendo mettra fin aux soumissions pour les nouveaux jeux eShop Wii U et 3DS

in

Image : La vie de Nintendo

Nintendo pourrait se préparer à arrêter les sorties de jeux 3DS et Wii U eShop, selon une nouvelle rumeur.

La chaîne YouTube Impact Game Station aurait “reçu un message de quelqu’un” à propos de la branche européenne de Nintendo cessant d’accepter les soumissions pour les nouvelles versions de l’eShop sur la 3DS et la Wii U au début de l’année prochaine. La supposition évidente est que Nintendo en a informé les développeurs.

Voici la lettre dans son intégralité, indiquant comment l’acceptation des soumissions pour de nouveaux titres se terminera à compter du 1er avril 2022 :

Nous souhaitons par la présente vous informer qu’il a été décidé de cesser d’accepter les soumissions de nouveaux titres Nintendo 3DS / Wii U pour la sortie sur l’eShop d’ici la fin de l’exercice en cours (à compter du 1er avril 2022). Ces nouveaux titres doivent être approuvés par lotcheck au plus tard dans les 3 mois suivant la date limite de soumission. Les eShops Nintendo 3DS / Wii U resteront actifs et les soumissions de correctifs seront toujours traitées jusqu’à nouvel ordre. Veuillez tenir compte de ces délais dans vos considérations dans votre planification des prochaines sorties numériques Nintendo 3DS et Wii U.

Merci beaucoup pour votre compréhension et votre soutien continu sur les consoles Nintendo 3DS et Wii U au cours des dernières années. Sincères amitiés,

Nintendo of Europe – Éditeur européen.

S’il s’agit de plus qu’une rumeur, il convient de noter que ce n’est pas encore la fin de ces plateformes. Le même message souligne comment les eShops 3DS et Wii U continueront à « rester actifs » et les correctifs seront toujours traités jusqu’à nouvel ordre.

Cela fait suite à l’annonce de Nintendo plus tôt cette semaine qu’elle supprimerait la prise en charge des cartes de crédit des boutiques en ligne 3DS et Wii U au Japon, à partir de janvier prochain. Cela s’est déjà produit dans des régions comme l’Europe et l’Australie.

Pouvez-vous voir Nintendo vouloir mettre fin à la prise en charge de nouveaux jeux pour ces anciennes plates-formes d’ici avril prochain ? Partagez vos pensées ci-dessous.