Rumeur : Noobs, réjouissez-vous ! Fortnite pourrait obtenir un mode « pas de construction »

Image : Jeux épiques

Titre Battle Royale très populaire Fortnite obtient un mode « pas de construction », selon une nouvelle fuite.

La source est le créateur de contenu et mineur de données HYPEX, qui rapporte que le mode ne sera disponible que pour une durée limitée.

La construction est l’un des mécanismes clés du jeu, mais elle est souvent intimidante pour les nouveaux arrivants. En fait, il n’est pas rare de voir des joueurs ignorer le système de construction et se concentrer totalement sur le combat.

Rappel qu’Epic travaille sur un LTM « No Build ». pic.twitter.com/2Q4FbBpsxo— HYPEX (@HYPEX) 29 décembre 2021

Les « modes à durée limitée » ou « LTM » durent généralement une semaine, et bien qu’ils ne soient pas des ajouts permanents au jeu, ils permettent à Epic Games de faire des tests et des évaluations précieux. Si ce mode se produit effectivement et s’avère populaire, il pourrait être ajouté en tant qu’ajout fixe au jeu.

