Rumeur: Nouvelle option de couleur noir mat pour iPhone 13 Pro, mode Portrait amélioré par LiDAR

Selon un rapport de Max Weinbach via la chaîne YouTube de EverythingApplePro, Apple double les coloris pour l’actualisation de l’iPhone 13, du moins pour les modèles Pro. L’iPhone 13 devrait ressembler principalement au design industriel de l’iPhone 12, bien qu’avec une encoche d’affichage plus petite. Au cours de ces années « itératives », il est courant pour Apple de changer les couleurs pour aider à rendre les téléphones neufs.

Pour 2021, il semble qu’Apple lance une finition noire pure de première qualité pour remplacer la couleur grise « graphite » de la gamme iPhone 12 Pro. Les maquettes de rendu de cette couleur sont fantastiques.

Pour les personnes qui aiment les noirs profonds riches, la couleur graphite de l’iPhone 12 Pro est insatisfaisante. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini moins chers disposent d’une option « noire » brillante. La couleur supposée de l’iPhone 13 Pro serait similaire en nuance, mais dans une finition mate.

Apple a également apparemment expérimenté une couleur bronze / orange, mais cela ne devrait pas être lancé cette année. Les téléphones comporteront également un nouveau revêtement anti-empreintes digitales pour réduire les imperfections dans l’apparence du verre et du bracelet en acier inoxydable.

Parmi les autres fonctionnalités signalées par Max Weinbach, citons une refonte du fonctionnement du mode Portrait, l’effet bokeh simulé qui a été introduit pour la première fois avec l’iPhone 7 Plus. Le mode Portrait utilise la parallaxe de deux objectifs de caméra et un algorithme informatique pour essayer de calculer les bords du sujet mis au point. Cependant, il ne devine pas toujours correctement, en particulier pour les petits espaces.

Weinbach dit qu’Apple travaille sur une toute nouvelle version du mode Portrait. Le nouveau système serait censé combiner les données de la caméra avec les informations de profondeur du scanner LiDAR. Cela devrait permettre une détection des contours beaucoup plus fidèle et réduire le nombre de fois où les prises de vue en mode Portrait semblent tout simplement fausses.

Les rapports de Weinbach ont un bilan de précision mitigé au fil des ans. Il a précédemment déclaré qu’Apple travaillait également sur l’effet vidéo en mode Portrait, pour permettre aux utilisateurs d’ajouter un flou bokeh dynamique aux vidéos capturées ainsi qu’aux images statiques.

La gamme d’iPhone 13 devrait faire ses débuts en septembre et comportera les mêmes tailles d’écran que l’iPhone 12: 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces. On pense qu’Apple utilise de nouveaux écrans OLED qui prendront en charge les affichages à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

