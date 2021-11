Rumeur : Seth Rogen jouera apparemment dans un film solo de Donkey Kong

Image : Nintendo

Il est juste de dire que lorsque le casting du prochain film Super Mario a été révélé, cela a conduit à beaucoup de discussions en ligne. D’une part, il sera étrange qu’une série de personnages d’un monde fantastique de Nintendo ait les voix de certaines des plus grandes stars d’Hollywood ; ça va certainement être intriguant lorsque le film atterrira pendant la saison des vacances de 2022.

L’une des décisions de casting surprise a été Seth Rogen dans le rôle de Donkey Kong, ce qui signifie naturellement que nous pouvons nous attendre à ce que DK ait une quantité décente à dire. Le plus cinématographique que le personnage ait été dans l’histoire récente est une certaine indignation face au vol de bananes, donc une version parlante du personnage emblématique sera tout à fait une chose.

Si un rapport de Giant Freakin Robot s’avère exact, alors nous pourrions avoir beaucoup plus de Seth Rogan en tant que DK. Le site de culture pop rapporte que Rogan est inscrit pour un film solo DK à venir après les débuts de Mario. Si cela est exact, ce serait 2023 au plus tôt avant qu’il n’émerge, et Dieu sait dans quoi les autres Kongs seraient rédigés – Cranky Kong, exprimé par Fred Armisen, est également choisi pour le film Super Mario.

A noter également, ce n’est pas la première fois qu’il y a du bruit à propos d’un projet DK dans ce sens, avec des discussions précédentes sur une animation Donkey Kong en cours de développement.

Ça va être bizarre, mais j’espère aussi bon. Nous verrons, en attendant, faites-nous savoir si vous souhaitez voir un film autonome de Donkey Kong – pensez au drame.