Nintendo a lancé hier son service « Expansion Pack » pour Switch Online. Il contient neuf titres N64 et 14 jeux Sega Genesis / Mega Drive – alors qu’y a-t-il à l’horizon au-delà de ces offres initiales ?

Alors que Nintendo a taquiné une poignée de jeux à venir sur le service Nintendo 64 dans un proche avenir comme La Légende de Zelda : Le Masque de Majora et F-Zéro X, il y en a apparemment beaucoup plus sur le chemin. Selon le dataminer MondoMega, il y a « au moins » 38 jeux N64 et 52 jeux Sega Genesis / Mega Drive prévus pour le service d’abonnement payant.

Mega Drive s'est avéré encore plus intéressant. Au moins 52 ici !

Le même dataminer note également comment d’autres plates-formes au-delà de ces deux sont susceptibles d’apparaître à l’avenir. Certaines des plates-formes précédentes pour le service incluent les titres Game Boy et Game Boy Color.

« et si vous interrogez toujours d’autres plates-formes NSO au-delà de ces deux, regardez le premier numéro des identifiants de jeu pour chaque plate-forme. N64 est 3, MD est 5; SNES était 2, vous pouvez comprendre ce que cela signifie. «

Quels jeux de la génération Nintendo 64 et Sega Genesis / Mega Drive aimeriez-vous voir rejoindre le service Switch Online ? Laissez un commentaire ci-dessous.