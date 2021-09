Rumeur: une énorme fuite de la base de données Nvidia répertorie les jeux tiers non annoncés

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, il y a eu une fuite gigantesque de la base de données Nvidia GeForce Now. GeForce Now est le service de cloud gaming de Nvidia et un développeur C++ nommé Ighor July a pu l’ouvrir – révélant ce que l’on pense être un tas de projets non annoncés et de versions à venir en route vers PC.

Certains de ces titres ont fait l’objet de rumeurs pour des plates-formes comme la Nintendo Switch – peut-être que le plus remarquable du lot est le Remasters de GTA. La liste mentionne également d’autres versions tierces à venir, qui peuvent à nouveau arriver ou non sur la plate-forme hybride de Nintendo, si elles sont légitimes.

Gardez à l’esprit qu’aucun de ces projets n’a été officiellement confirmé. Voici la liste complète (Reddit via Push Square):

Chrono Cross Remaster Final Fantasy Tactics Remaster Final Fantasy IX Remake (peut-être juste une référence au récent remaster) Kingdom Hearts IV Resident Evil 4 Remake (précédemment rumeur) Street Fighter 6 Dragon’s Dogma 2 (précédemment rumeur) Monster Hunter 6 Grand Theft Auto Remasters ( selon la rumeur) BioShock 2022 Mirror’s Edge Remaster Untitled Respawn Game Titanfall 3 Tekken 8 The Talos Principle 2 Crysis 4 Batman Arkham Knight Remaster XCOM 3 Injustice 3: Gods Will Fall Destroy All Humans 3 Sniper Elite 5 Cities: Skylines 2 Fight for Middle-Earth Mortal Kombat XII Call of Duty: Modern Warfare 3 Remaster (récemment démystifié par Activision) Helldivers 2

En dehors de GTA, comme vous pouvez le voir, il existe des titres Square Enix, un certain nombre de jeux Capcom déjà répandus, des titres EA et bien plus encore. Encore une fois, aucun de ces jeux n’a été officiellement confirmé – et rien ne dit qu’aucun d’entre eux n’apparaîtra nécessairement sur la Nintendo Switch. Vous pouvez voir les listes supplémentaires liées à PlayStation et Xbox sur Push Square et Pure Xbox.

Y a-t-il des jeux sur la liste ci-dessus auxquels vous seriez intéressé à jouer sur Switch ? Dites-nous ci-dessous.