Rumeurs Apple WWDC 2021 : qu’annoncera l’AAPL la semaine prochaine ?

le Pomme (NASDAQ :AAPL) La conférence mondiale des développeurs (WWDC) devrait débuter lundi de la semaine prochaine. Et les rumeurs sur ce que la société pourrait partager sont déjà excitantes à la fois pour Main Street et Wall Street.

L’événement annuel est une conférence sur les technologies de l’information où des nouvelles importantes sont dévoilées. Cela inclut des choses comme les mises à jour des produits précédents et même la révélation de nouveaux articles pour les consommateurs. Il se tenait normalement en personne en Californie, mais il sera en ligne pour la deuxième année consécutive en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Cela dit, il y a beaucoup de rumeurs avant l’événement concernant ce dont Apple pourrait discuter lors de la conférence. Que disent les gens ? Examinons de plus près certains des bavardages entourant la WWDC d’Apple.

MacRumors a publié un article indiquant que l’analyste de Wedbush Dan Ives avait des points intéressants dans une note aux investisseurs. Outre les mises à jour de ses versions actuelles iOS et d’autres systèmes d’exploitation, Apple prévoit également “quelques surprises”. Et selon Wedbush, la société “prévoit d’annoncer ses MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, dont la rumeur court depuis longtemps”. Wedbush a également déclaré que les nouveaux ordinateurs seront alimentés par la puce de silicium M1 d’Apple. Cependant, MacRumors a déclaré que cela était peu probable. De plus, les nouveaux MacBook Pro incluront également des mises à jour de la disposition actuelle de l’ordinateur. Cela comprend le retrait de la Touch Bar, le retour du port HDMI, un emplacement pour carte SD et le chargement magnétique MagSafe.

