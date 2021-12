Rumeurs barcelonaises : Vlahovic, Haaland, Laporte et Clément Lenglet en dernier

Le moulin à rumeurs a eu une année 2021 très chargée et vous pouvez vous attendre à la même chose en 2022 avec le nom d’Erling Haaland susceptible de figurer beaucoup.

Le Norvégien fait partie du dernier résumé des rumeurs de 2021 avec une mise à jour qui estime que si le Barça manque Haaland, ils essaieront plutôt de signer Dušan Vlahović de la Fiorentina.

Vlahovic a déjà été lié à de nombreuses équipes après des exploits impressionnants en matière de buts marqués en Serie A. Mundo Deportivo estime que vous pouvez désormais ajouter le Barca à sa liste d’admirateurs.

MD fait également rapport sur l’avenir de Luuk de Jong au milieu de l’intérêt de Cadix. L’équipe d’Álvaro Cervera attend toujours une réponse du Néerlandais mais n’attendra pas trop longtemps.

En effet, De Jong a jusqu’au 3 janvier pour répondre à l’offre de prêt de Cadix avant qu’elle ne soit retirée et le club cherchera plutôt une cible de frappe alternative.

Cervera pense que De Jong serait « l’attaquant idéal » pour son équipe mais commence également à penser à Manu Vallejo ou Paco Alcácer.

Chez Marca, le mot est qu’Aymeric Laporte est de retour à l’ordre du jour de Barcelone. Les Catalans veulent apparemment associer Laporte à l’ancien coéquipier de Man City, Eric Garcia.

Reste à voir comment le Barça va gérer cela. Le rapport estime que Laporte coûterait environ 65 millions d’euros, ce qui est susceptible de poser problème.

Laporte est le dernier international espagnol à être lié au Barça. On pense également que Xavi aime Alvaro Morata et a déjà signé Ferran Torres.

Et notre dernière rumeur de 2021 concerne Clément Lenglet et les nouvelles qui ont récemment pris Newcastle United ne vont probablement plus pour le défenseur français.

Les Magpies devraient bientôt sceller la signature de Sven Botman de Lille, ce qui mettrait fin à leur intérêt pour Lenglet, selon Sport.

Une telle nouvelle serait un coup dur pour Barcelone qui reste désireux de se débarrasser des joueurs indésirables en janvier pour aider à atténuer les problèmes financiers du club.