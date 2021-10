Rumeurs commerciales de Deshaun Watson : la rumeur d’un accord à 3 équipes a-t-elle un sens ?

Personne n’avait « Deshaun Watson est échangé avant la date limite » sur sa carte de bingo pour la saison 2021 de la NFL, mais nous y sommes. L’idée que les Texans trouvent un partenaire commercial pour le quart-arrière est essentiellement morte dès que l’étendue des enquêtes sur les agressions sexuelles présumées a commencé. Maintenant, il y a de nouvelles rumeurs légitimes que Watson pourrait être traitées dès cette semaine – et c’est l’un des scénarios commerciaux les plus mystifiants de mémoire récente.

Commençons par dire que très peu de choses sont connues sur les détails exacts du commerce à l’heure actuelle. Cela a commencé tôt mercredi après-midi avec l’écrivain de beat respecté des Texans, John McClain, disant que Watson pourrait être échangé aux Dolphins de Miami « dès cette semaine », avec un autre écrivain de beat, Coty M. Davis, déclarant plus tard qu’il s’agirait d’un accord à trois équipes. cela enverrait également Tua Tagovailoa à l’équipe de football de Washington.

Il est tout à fait clair que le statut de Watson est si précaire et en attente d’enquêtes extrêmement sérieuses que Houston n’obtiendra pas la multitude de choix de premier tour et de joueurs qu’ils espéraient autrefois obtenir dans un échange. L’ajout de Washington au mélange est une ride, probablement pour ajouter quelques choix et réduire les coûts futurs pour Miami. Pour des raisons de discussion, supposons que le commerce ressemblerait à ceci :

Les dauphins de Miami reçoivent : QB Deshaun Watson

L’équipe de football de Washington reçoit : QB Tua Tagovailoa

Les Texans de Houston reçoivent : Choix de 1e ronde 2022 (de Miami), choix de 2e ronde 2022 (de Miami), choix de 2e ronde 2022 (de Washington), choix de 3e ronde 2022 (de Miami)

Je m’attends à ce qu’il y ait des choix conditionnels supplémentaires. Par exemple, peut-être qu’un autre choix se déplacera à Miami si Tua fait un Pro Bowl, ou les Dolphins doivent d’abord en envoyer un autre à Houston si Watson joue 80% des snaps en 2022.

Ce sont tous les petits détails qui sont trop difficiles à travailler. La vraie question est : est-ce que tout cela a du sens ?

Que gagne Houston ?

Cette partie est la plus évidente : ils se déchargent d’un mal de tête. La relation entre Watson et les Texans était mauvaise avant que les allégations n’apparaissent, et il y avait une réelle chance que Houston aurait cherché à l’échanger de toute façon.

Naturellement, l’espoir serait qu’ils puissent obtenir un meilleur retour pour un joueur qui, lorsqu’il est sur le terrain, est sans aucun doute l’un des meilleurs quarts de la NFL. Cependant, ses problèmes hors du terrain l’ont rendu totalement intenable – ce qui a probablement pour résultat d’obtenir beaucoup moins que ce qu’ils espéraient.

Que gagne Miami ?

Honnêtement, cela semble dégoûtant de vraiment considérer cela comme une « victoire ». Il y a tellement de parties dans l’enquête sur Watson que toute transaction serait immédiatement satisfaite par l’intervention de la NFL, si les Dolphins essayaient de mettre Watson sur le terrain.

L’idée ici serait que Miami prend un mulligan l’année après avoir complètement échoué à construire sa campagne 2020 qui a presque emmené l’équipe aux éliminatoires. On s’attend à ce que l’équipe puisse progresser, et au lieu de cela, elle a une fiche de 1-5 et une défaite contre les Jaguars.

Échanger pour Watson serait essentiellement un pari pour qu’il puisse retourner sur le terrain, et un aveu que Tagovailoa n’est pas le joueur que les Dolphins espéraient qu’il serait. Cela couperait également les comparaisons avec Justin Herbert, qui a été sélectionné après Tua et est rapidement devenu l’un des meilleurs jeunes quarts de la ligue.

Cependant, on ne sait pas quand Watson serait même capable de jouer. S’il était ajouté à la liste active, la NFL interviendrait sûrement et le suspendrait immédiatement. Cela pue un mouvement de panique conçu pour sauver la face sans vision claire pour l’avenir, et qui pourrait absolument se retourner contre les Dolphins et entraîner l’envoi de choix et leur quart-arrière – sans rien en retour.

Que gagne Washington ?

L’équipe de football de Washington a choisi de transmettre aux quarts chacun des deux derniers repêchages, s’appuyant plutôt sur Ryan Fitzpatrick et Taylor Heinicke pour porter la charge. Cela s’est très mal passé.

Nous devons supposer que l’équipe pense que Tagovailoa est utilisé à mauvais escient à Miami, et ils peuvent amadouer le talent de lui que tant de gens ont vu avant le repêchage. Rappelez-vous: Tua était le quart-arrière le plus convoité en 2019 et était un verrou pour être le choix n ° 1 avant d’être blessé.

Ainsi, l’équipe recherche essentiellement un gain élevé pour un investissement assez faible. Considérant qu’ils ont besoin d’un quart-arrière pour l’avenir, ils pourraient faire bien pire.

Que fait-on de tout cela ?

C’est étrange. C’est bizarre comme l’enfer. Je ne comprends pas le désir de faire passer cela maintenant par une partie quelconque compte tenu des risques en jeu du point de vue du football, ou le cauchemar des relations publiques pour échanger activement contre un joueur faisant l’objet d’une enquête pour agression sexuelle.

Si un scénario insensé se produit, nous serons prêts à le décomposer au fur et à mesure.