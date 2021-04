Rumeurs de Barcelone: ​​l’avenir de Dembele se complique, le Zenit veut Umtiti

L’avenir d’Ousmane Dembele à Barcelone continue de faire les gros titres avec la dernière mise à jour suggérant que les négociations sur un nouvel accord «ne progressent pas» et que son avenir au club est «de plus en plus compliqué».

Le contrat du Français expire en 2022 et on pense que le Barça veut renouveler à la fin de la saison ou vendre pour éviter de perdre le joueur de 23 ans sur un été gratuit.

Diario Sport rapporte que le Barça a fait «plusieurs appels» au camp de Dembele pour essayer de parler d’un nouvel accord, mais ne va vraiment nulle part.

Le club estime que les représentants de Dembele préféreraient attendre pour entamer des pourparlers, ce qui n’est pas une situation qui conviendrait aux géants catalans.

Le rapport ajoute que Dembele semble heureux à Barcelone mais devra peut-être prendre une réduction de salaire pour rester, tandis que le club pense qu’il ne manquera pas d’offres s’il est mis à disposition.

Le Français a réussi à ignorer ses problèmes de blessures cette saison, bien qu’il ait été rapporté la semaine dernière qu’il souffrait de pubalgie. Dembele n’a pas commencé la victoire finale de la Copa del Rey samedi contre l’Athletic, mais est intervenu pendant les dernières minutes.

Pendant ce temps, Samuel Umtiti est un autre joueur dont l’avenir n’est pas clair. Les problèmes de blessure du Français l’ont vu abandonner l’ordre hiérarchique au Camp Nou et il n’a disputé que cinq départs en Liga en 2020-2021.

Umtiti devrait partir à la fin de la saison et a suscité l’intérêt du Zenit St Petersburg. Le Barça tient à vendre mais Umtiti «n’est pas convaincu» par le Zenit et attend des offres différentes des autres clubs, selon Fabrizio Romano.