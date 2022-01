Rumeurs de Jim Harbaugh : l’entraîneur du Michigan passera-t-il dans la NFL ?

Les sept saisons de Jim Harbaugh en tant qu’entraîneur-chef du football du Michigan ont été pleines de hauts et de bas. Alors que Harbaugh a compilé un record global criard, ses Wolverines étaient souvent considérés comme sous-performants – jusqu’à la saison dernière. L’excellente campagne 2021 du Michigan a maintenant remis l’entraîneur de 58 ans sur les radars de la NFL, où il pourrait être l’un des candidats les plus chauds de la ligue alors que les équipes cherchent à combler de nouvelles ouvertures.

Le Michigan est allé 12-2 la saison dernière, y compris la première victoire du programme sur son rival Ohio State depuis 2011. Les Wolverines étaient l’une des quatre équipes des éliminatoires du football universitaire, mais ils ont été renversés par une puissante équipe de Géorgie en demi-finale. Ce fut une grosse année pour Harbaugh, qui a signé une prolongation de contrat avant la saison qui a réduit de moitié son salaire. Le moment est peut-être venu pour lui de revenir dans la NFL.

Harbaugh a passé quatre saisons comme entraîneur-chef des 49ers de San Francisco de 2011 à 2014. Il a mené les Niners au Super Bowl, où il a perdu contre les Ravens de Baltimore et son frère Jim. Il détient un dossier de 44-19-1 en tant qu’entraîneur-chef de la NFL.

Harbaugh est-il prêt à revenir dans les rangs professionnels ? Nous surveillerons toutes les rumeurs dans lesquelles il est impliqué ici.

Le propriétaire des Miami Dolphins dit qu’il n’embauchera pas Harbaugh loin du Michigan

Les Dolphins de Miami ont effectué le licenciement d’entraîneurs le plus surprenant de l’intersaison en supprimant Brian Flores malgré le fait que l’équipe ait terminé la saison sur une séquence de 8-1. Le propriétaire des Dolphins, Stephen Ross, est un ancien du Michigan et un donateur majeur, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles Flores a été licencié afin que Ross puisse embaucher Harbaugh.

Cela n’arrivera pas, selon Ross lui-même.

Stephen Ross, propriétaire de #Dolphins : « Je ne serai pas la personne qui prendra Jim Harbaugh de l’Université du Michigan. » – Ian Rapoport (@RapSheet) 10 janvier 2022

Les Raiders pourraient s’intéresser à Jim Harbaugh comme entraîneur-chef

Les Raiders de Las Vegas ont licencié l’entraîneur-chef Jon Gruden au cours de la saison après un scandale par courrier électronique, mais l’équipe a quand même atteint les séries éliminatoires derrière l’entraîneur par intérim Rich Bisaccia. Il reste à voir si le poste des Raiders sera réellement ouvert cette intersaison, mais si c’est le cas, Harbaugh pourrait être candidat.

L’initié de la NFL, Ian Rapoport, a rapporté qu’il y avait un intérêt mutuel entre les Raiders et Gruden. « On s’attend à ce que les Raiders de Las Vegas s’intéressent à Harbaugh. Harbaugh devrait avoir un certain intérêt pour les Raiders », a déclaré Rapoport.

Rapoport a également mentionné que les Raiders envisageraient de faire une recherche complète d’entraîneurs si le poste devenait ouvert au lieu d’« oindre » quelqu’un comme ils l’ont fait avec Gruden.

Les Bears pourraient s’intéresser à Jim Harbaugh

Les Bears de Chicago ont congédié le directeur général Ryan Pace et l’entraîneur-chef Matt Nagy après une autre saison décevante. La reconstruction complète des Bears pourrait-elle commencer avec Harbaugh comme entraîneur-chef? Selon l’initié du football universitaire Bruce Feldman de ., Harbaugh to the Bears pourrait être une situation idéale.

Dans The Rich Eisen Show, Bruce Feldman de . a déclaré : « S’il veut vraiment retourner dans la NFL, cela pourrait être une situation idéale. « De plus, il y a une autre franchise qu’il connaît très bien, qu’il a, d’après ce qu’on m’a dit, des sentiments vraiment positifs envers les gens là-bas. Et c’est à Chicago avec les Bears.

Les Bears ont sélectionné Harbaugh avec le 26e choix au total lors du repêchage de la NFL en 1987. Il a commencé 65 matchs avec les Bears et est parmi les leaders de la franchise dans plusieurs catégories de passes.

Jim Harbaugh aurait dit à une recrue qu’il avait un intérêt pour la NFL

Selon le père de la recrue du receveur quatre étoiles Darrius Clemons, Harbaugh a déclaré à la famille qu’il examinerait les offres d’emploi de la NFL pour la saison prochaine (via 247 Sports).

« Il a dit qu’il divertira [it]« , a déclaré Larry Clemons, le père de Darrius Clemons, à 247sports.com. « Il était franc avec nous à ce sujet. J’ai demandé à l’entraîneur Harbaugh de parler à mon pasteur. Ils ont eu une bonne conversation. Notre pasteur lui a posé des questions à ce sujet, et c’est juste que c’est le [reply] qu’il lui a donné.

Nous garderons cette histoire à jour au fur et à mesure de son évolution.