Rumeurs de Justin Verlander: Yankees et Tigers parmi les 13 meilleurs ajustements dans l’agence libre MLB

Avant même la session de 25 lancers de Justin Verlander lundi en Floride devant des éclaireurs représentant 15 à 20 équipes, les Astros avaient prolongé le vétéran droitier une offre de qualification pour la saison 2022 : un an à 18,4 millions de dollars.

C’est à quel point ils croyaient en sa capacité à revenir en forme l’année prochaine dans ce qui sera sa saison à 39 ans, à 17 mois de l’opération Tommy John.

La séance, c’est sûr, s’est bien passée. Il aurait jeté entre 94 et 97 mph, laissant une impression très positive aux personnes présentes.

Un éclaireur qui a assisté à l’entraînement de Justin Verlander aujourd’hui en Floride a résumé succinctement ce qu’il a vu : « Il est prêt. – Chandler Rome (@Chandler_Rome) 8 novembre 2021

Alors, où Verlander signera-t-il après avoir rejeté l’offre de qualification (ce qu’il fera) ?

Au lieu d’essayer de deviner ce qu’il y a dans les plans de Verlander, regardons plutôt quelles équipes ont besoin d’un début du calibre de Verlander – en supposant qu’il soit en bonne santé, et il y a toutes les raisons de le croire – pour se connecter près du sommet de leur rotation . Et, oui, chaque équipe bénéficierait d’un Verlander en bonne santé, bien sûr, mais nous ne regardons que les équipes qui ont besoin de Verlander pour se battre pour quelque chose en octobre (désolé, Rangers).

Plus le besoin de rotation est grand et plus l’équipe est proche d’une percée en octobre – qu’il s’agisse de se qualifier pour les séries éliminatoires ou de remporter les World Series – plus elle est classée haut.

Allons-y.

1. Yankees

Le besoin: Les options de rotation 2022 des Yankees pour le moment se composent du candidat pérenne de Cy Young, Gerrit Cole, et d’environ huit ou neuf lanceurs qui semblent susceptibles d’afficher une MPM dans les 4 s’ils sont donnés de 25 à 30 départs. Ce n’est pas suffisant, et des améliorations seront certainement apportées cette intersaison après que les Yankees n’ont pas réussi à atteindre les World Series pour la 12e année consécutive en 2021. Ils ont remporté les World Series en 2009, et le propriétaire de longue date George Steinbrenner est décédé en juillet 2010 ; les Yankees ne sont pas revenus en Série mondiale depuis.

Associez Verlander à Cole au sommet de la rotation, cependant? Vous vous souvenez de 2019, lorsque ces deux-là ont terminé 1-2 dans la course AL Cy Young en tant que coéquipiers à Houston ? Vous pouvez parier que les Yankees – qui ont perdu contre ces Astros dans l’ALCS – se souviennent bien du duo.

2. Tigres

Le besoin: Comme nous l’avons décrit cet été, les Tigers sont une franchise en plein essor, et ils font du bruit à propos de dépenser de l’argent cette intersaison depuis un certain temps. Quoi de mieux que Verlander ? Il remplit deux rôles, celui d’un vétéran potentiellement dominant au sommet d’une rotation avec des jeunes tels que Casey Mize, et il gratte également cette démangeaison nostalgique pour les fans qui ont vu un jeune Verlander devenir un Hall of Famer potentiel.

C’est presque trop parfait, pour être honnête.

3. Géants

Le besoin: La situation des Giants jusqu’à présent pendant l’intersaison : tout le monde est un agent libre et Buster Posey a pris sa retraite. Pas idéal. Mais c’est une équipe qui a passé chaque jour de la saison régulière à dépasser les attentes, et il n’y a aucune raison de croire qu’elle passera de 107 victoires à 0,500 en 2022. Ils ont une tonne de flexibilité salariale et signent Verlander à court- contrat à terme serait un bon début pour construire la rotation autour de Logan Webb.

4. Dodgers

Le besoin: Qui sait à quoi ressemble la rotation de LA en 2022 ? Pour le moment, il n’y a que deux lanceurs dont nous savons qu’ils seront dans la rotation (sauf blessure d’ici là) : Walker Buehler et Julio Urias. Clayton Kershaw et Max Scherzer sont des agents libres, et bien que Trevor Bauer soit sous contrat, il semble hautement improbable qu’il relance un jour pour le club. Dustin May devrait être de retour pour la course d’étirement, mais pas pour commencer la saison. Verlander a autant de sens que n’importe qui, et les Dodgers n’ont pas peur d’apporter le pouvoir des étoiles.

5. Padres

Le besoin: Vous vous souviendrez peut-être que les Padres ont passé les quatre premiers mois de la saison à discuter des prétendants aux World Series, puis ont fini par donner quatre départs chacun à Jake Arrieta (10,95 ERA) et Vince Velasquez (8,53 ERA) après leur suppression. perdu par d’autres équipes. Donc, oui, les Padres pourraient utiliser un peu de stabilisation de la rotation.

Sur le papier, les cinq de départ de 2022 semblent solides : Yu Darvish, Blake Snell, Joe Musgrove, Chris Paddack et Mike Clevinger, qui a raté 2021 après l’opération de Tommy John en novembre 2020 mais devrait être prêt à partir la saison prochaine. Mais un Verlander en bonne santé est une mise à niveau pour chacun de ces joueurs, et le GM AJ Preller n’entre pas dans la saison 2022 avec rien de moins qu’une pléthore d’options de lancement de départ haut de gamme.

6. Geais bleus

Le besoin: Verlander n’est peut-être pas n ° 1 sur leur liste, mais les Jays ont des besoins de lanceurs de départ, au pluriel. Robbie Ray, qui remportera probablement le prix AL Cy Young, et Steven Matz, qui a effectué 29 départs pour le club, sont tous deux des agents libres. Ramenez l’un de ces deux sur un accord plus long et Verlander sur un accord plus court, pour aller avec Alex Manoah, Jose Berrios et Hyun-Jin Ryu, et vous regarderiez probablement la rotation des favoris d’AL East.

7. Cardinaux

Le besoin: Le président des opérations de baseball, John Mozeliak, a déclaré au St. Louis Post-Dispatch que le lancer est une priorité cette intersaison, avec raison. Les Cardinals avaient cinq gagnants de Gold Glove en 2021 – et un receveur assez décent derrière la plaque à Yadier Molina – mais seulement deux partants sur la liste qui ont effectué au moins 15 départs en 2021 : Adam Wainwright et Jack Flaherty. Miles Mikolas est revenu de blessure et a effectué neuf départs, et le club s’attend à ce que Dakota Hudson, qui est revenu de Tommy John et a lancé 8 2/3 manches à la fin de l’année, soit de retour dans la rotation.

Il existe d’autres options pour compléter la rotation, mais aucune avec l’avantage de Verlander. L’équipe avait une tonne d’argent sorti des livres après la saison, et le contrat de courte durée et à AAV élevé est quelque chose qu’ils pourraient certainement réaliser. Et Verlander, 39 ans, ferait un beau cadeau d’intersaison pour le manager de 35 ans, Oliver Marmol.

8. Red Sox

Le besoin: Boston a des options, sans aucun doute. Chris Sale est en bonne santé et de retour dans la rotation, aux côtés de Nathan Eovaldi. Tanner Houck ressemblait certainement à un futur pilier de la rotation en tant que recrue et Nick Pivetta est solide à l’arrière de la rotation. Les Sox pourraient ramener l’agent libre Eduardo Rodriguez ou donner une chance à Garrett Whitlock ce printemps comme partant. Mais ajouter un Verlander sain à ce mélange ? Cela pourrait faire passer de « assez bon pour gagner des matchs avec cette infraction stellaire » à « assez bon pour gagner beaucoup de matchs à faible score », ce qui est toujours l’objectif.

9. Anges

Le besoin: Les Anges ont toujours besoin de lancer. Toujours. Peut-être que Verlander (et quelques autres ajouts) aide enfin les Halos à faire entrer Mike Trout en octobre?

10. Mets

Le besoin: Oui, les Mets ont absolument besoin de Verlander – surtout si Marcus Stroman et Noah Syndergaard partent – ​​et pourraient lui payer ce qu’il veut. Mais combien d’agents libres avec autant d’options que Verlander vont choisir pour se retrouver dans cette situation ? Ce n’est pas une fouille, c’est une question légitime.

11. Navigateurs

Le besoin: Les Mariners espèrent s’appuyer sur 2021 et enfin mettre fin à leur sécheresse en séries éliminatoires en 2022. Quelle meilleure façon de le faire que de faire appel à Verlander, un vétéran qui a remporté un championnat des World Series et qui peut toujours être une force dominante sur le monticule?

12. Courageux

Le besoin: Bien sûr, les Braves ont prouvé que vous pouvez gagner une Série mondiale avec seulement deux lanceurs partants, mais ce n’est peut-être pas une stratégie solide pour une saison de 162 matchs, hein ? Atlanta a Max Fried, Charlie Morton et Ian Anderson verrouillés dans la rotation pour 2022, et l’espoir est que Mike Soroka sera enfin de retour et en bonne santé pour l’entraînement de printemps. Et même s’ils n’obtiennent pas Verlander ou un autre partant cette intersaison, Kyle Wright ressemblait certainement à une option de rotation potentielle pour 2022 pendant les World Series et Huascar Ynoa a bien réussi son audition de rotation à temps plein la saison dernière avant que les blessures ne deviennent un problème.

13. Astros

Le besoin: Les Astros aimeraient le retrouver, c’est pourquoi ils ont prolongé l’offre de qualification. Mais ils sont arrivés très bien aux World Series sans lui et auraient peut-être tout gagné si Lance McCullers Jr. n’avait pas été blessé. Zack Greinke part probablement en tant qu’agent libre, mais Cristian Javier se glisse à sa place. Comme nous l’avons dit avec plusieurs de ces équipes, cependant, si l’objectif est de gagner une Série mondiale, amener Verlander en tant que mise à niveau de rotation correspond à la catégorie « besoin ».