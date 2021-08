Rumeurs de transfert de Sunderland: des tenants et aboutissants potentiels avant la date limite d’aujourd’hui

in

La date limite de transfert est à nouveau arrivée et, comme pour de nombreux autres clubs, la journée devrait être chargée à Sunderland. Lee Johnson vise à constituer une équipe capable de ramener le club au championnat et les rumeurs de transfert de Sunderland s’accélèrent avant la date limite d’aujourd’hui.

Les Black Cats ont été patients sur le marché des transferts dans l’espoir d’apporter de la qualité plutôt que de la quantité au club. Sept joueurs sont arrivés jusqu’à présent, mais d’autres pourraient suivre aujourd’hui. De plus, plusieurs pourraient partir lors de ce qui devrait être une journée chargée sur Wearside. Voici un aperçu de quelques-unes des offres qui pourraient se produire au Stadium of Light aujourd’hui avant la date limite de 23 heures.

Rumeurs de transfert de Sunderland le jour de la date limite

Entrées potentielles

Léon Dajaku

L’ailier du Bayern Munich, Leon Dajaku, devrait être prêté à Wearside. L’Allemand de 20 ans a rejoint l’Union Berlin en prêt en janvier. Cependant, ils ont décidé de ne pas rendre le déménagement permanent. Par conséquent, le Bayern cherche maintenant des alternatives et le Stadium of Light est l’une d’entre elles selon le Northern Echo.

Si Dajaku arrivait à Wearside, Sunderland pourrait avoir un vrai plaisir pour la foule pour divertir les fans si l’entraîneur de l’Association allemande de football Pascal Stöffler a raison. Il a déclaré : « Leon a été le premier et le seul joueur que j’ai vu prendre le ballon dès le coup d’envoi et marquer tout de suite. Il est techniquement très fort, surtout en tête-à-tête. Un vrai footballeur de rue.

Ron Thorben Hoffmann

Bundesliga News rapporte que le gardien Ron-Thorben Hoffmann, 22 ans, signera un nouvel accord au Bayern Munich, puis se rendra à Sunderland en prêt. Le gardien n’a pas encore fait ses débuts en équipe senior pour le Bayern, mais a été un habitué de leur équipe de réserve.

Le rapport suggère également que si les Black Cats obtiennent une promotion cette saison, une clause dans l’accord de prêt les obligera à signer le joueur de manière permanente.

Ryan Alebiosu

Le jeune arrière d’Arsenal a été lié à un déménagement au Stadium of Light ces derniers jours. Le jeune, qui peut jouer à la fois aux postes d’arrière latéral et plus haut sur le terrain, pourrait être prêté.

Le joueur de 19 ans est un produit de l’académie d’Arsenal et bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts chez les seniors, il a été un habitué des U23 et est apparu dans le trophée EFL.

Dépenses potentielles

Will Grigg

L’attaquant d’Irlande du Nord pourrait enfin quitter Wearside aujourd’hui après une période torride depuis son transfert de gros sous en 2018. Grigg devait tirer les Black Cats jusqu’à la promotion, mais il a semblé l’ombre de lui-même et a eu du mal à trouver la forme et plus important encore. le net.

Doncaster Rovers mènerait la chasse à l’ancien attaquant de Wigan Athletic et espèrent conclure un accord permanent d’ici la fin de la journée. Le Sunderland Echo rapporte que les Rovers poursuivent l’attaquant et espèrent qu’un accord pourra être conclu.

Jack Diamant

L’ailier de 21 ans Diamond pourrait être prêté. La Ligue Two, Harrogate Town, que Diamond a aidé à passer de la Ligue nationale en 2020, est à nouveau intéressée par un accord de prêt, selon le Northern Echo.

S’exprimant avant la date limite, l’entraîneur-chef de Sunderland, Lee Johnson, a discuté de la possibilité que Jack Diamond parte en prêt. Il a déclaré: «Nous avons parlé d’un prêt.

« J’ai dit à plusieurs reprises que pour développer correctement un jeune joueur, il a probablement besoin de 25 départs au cours d’une saison. Ce n’est pas différent de 90 % de nos joueurs et surtout des plus jeunes. Nous avons eu beaucoup d’offres de prêt pour Jack et des clubs montrant de l’intérêt pour un accord de prêt. »

Denver Hume

L’arrière latéral est en fin de contrat au club et a rejeté un nouvel accord. Hume, cependant, est toujours à Sunderland pour se remettre d’une blessure. Un accord pour retirer Hume du club n’a pas à être conclu aujourd’hui ; cependant, des progrès pourraient commencer qui verraient l’arrière gauche quitter Wearside dans un proche avenir.

Benji Kimpioka

L’attaquant suédois a passé du temps en prêt à Torquay United l’été dernier et Lee Johnson et son équipe décident maintenant de renvoyer le jeune rapide en prêt pour l’aider à se développer. Selon le Sunderland Echo, IK Sirius de Suède est intéressé par ses services.

Photo principale

Intégrer à partir de .