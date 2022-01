Rumeurs de transfert en Premier League alors que Lukaku cherche la réunion de Conte

Le mercato de janvier 2022 est bel et bien en cours et des rumeurs circulent à gauche, à droite et au centre.

Les équipes cherchent à renforcer leur équipe avant une promotion, à recruter un joueur clé pour lutter contre la relégation ou à se préparer pour l’avenir avec des ajouts de jeunes.

Le tour d’horizon des rumeurs de transfert en Premier League d’aujourd’hui se concentre sur qui ciblent Newcastle United et Leicester City ainsi que sur la possibilité d’un transfert potentiel pour Romelu Lukaku.

Rumeurs de transfert en Premier League : Morelos, Ramsay, Lukaku

Mouvement « urgent » de l’alignement de Newcastle United pour l’attaquant des Rangers Morelos

Plusieurs clubs surveillent l’attaquant des Rangers Alfredo Morelos, selon un rapport de CBS.

Le talentueux attaquant a été présenté comme sur le point d’effectuer un transfert de 20 millions de livres sterling au sud du mur d’Hadrien, avec un certain nombre de clubs de Premier League qui seraient intéressés.

Le média américain affirme que Morelos est une cible « urgente » pour Newcastle United d’Eddie Howe alors qu’il cherche à faire face aux blessures de Callum Wilson et Allan Saint-Maximin.

Everton et Leicester City, quant à eux, assureront la concurrence avec les rivaux de la Premier League qui surveilleraient également la situation.

Leicester City Scout montre Aberdeen Defender

Un éclaireur de Leicester City a été envoyé pour surveiller le défenseur d’Aberdeen Calvin Ramsay, selon Sky Sports (blog en direct, 17h28).

Le joueur de 18 ans serait une cible de transfert pour plusieurs équipes européennes et de Premier League, dont les Foxes, Francfort et Bologne.

Sky Sports dit que l’un des éclaireurs de Brendan Rodgers a regardé Ramsay le lendemain de Noël lors de la victoire 2-1 des Dons contre Dundee.

Cependant, les Foxes seront obligés de se séparer d’une grosse somme d’argent, Aberdeen étant apparemment à la recherche d’un montant record de club – actuellement de 3 millions de livres sterling – pour leur talentueux défenseur.

Romelu Lukaku cherche la réunion d’Antonio Conte à Tottenham

Inclusion surprise dans notre liste de rumeurs de transfert, l’attaquant de Chelsea Romelu Lukaku souhaiterait retrouver Antonio Conte à la suite de son différend avec Chelsea.

L’international belge a été exclu de l’équipe de Chelsea pour le match nul 2-2 avec Liverpool ce week-end et les rapports de la Gazzetta dello Sport affirment qu’il pourrait se frayer un chemin hors de Stamford Bridge.

On prétend que Lukaku pourrait tenter de s’aligner avec Antonio Conte après avoir connu un succès national sous l’Italien avec l’Inter Milan la saison dernière.

Lukaku a remporté le titre de Serie A sous la direction de Conte la saison dernière.

