Rumeurs d’échange de Pacers: 13 échanges de fans de la NBA

C’est le moment que les fans de NBA attendaient.

C’est la RUMEUR COMMERCIALE SZN ! Et celui-ci implique les Indiana Pacers, une équipe médiocre qui a du talent mais qui doit faire bouger les choses.

Selon ., « Plusieurs sources ont déclaré que les Pacers sont réceptifs au dialogue commercial avec des équipes rivales centrées sur le gardien potentiellement en mouvement Caris LeVert et le double All-Star Domantas Sabonis ou le centre Myles Turner. »

Choses passionnantes! N’importe lequel de ces joueurs serait un ajout intrigant à un concurrent, et échanger les trois conduirait à une véritable reconstruction dans l’Indiana. Alors, qu’est-ce que Twitter a proposé cette fois en utilisant Trade Machines (y compris ESPN) ? Voici un résumé :

1 Tous les trois aux Blazers !



Vous savez quoi? C’est assez incroyable et je veux que cela se produise.

2 Turner à New York



Je pense que les Pacers raccrochent les Knicks ici, même si ce serait amusant de le voir avec Mitchell Robinson sur le sol ensemble.

3 Un accord monstre à trois impliquant les Kings and Nuggets



LeVert to the Nuggets est cool, et j’aimerais voir Sabonis sans Turner. Aussi : Commerce Bol Bol !

4 Turner aux Mavs



Je n’aime pas le retour ici pour les Pacers. Désolé.

5 Turner aux Bucks



Remplacer Brook Lopez par Turner ? OUF. Fais-le, Milwaukee.

6 Un accord à trois avec les Mavs et les Nets



J’enterre le leader ici – c’est un échange entre Kyrie Irving et Milwaukee, ce qui est plus important. Mais c’est amusant comme diable.

7 Warriors et Sixers s’impliquent dans un … BEN SIMMONS TRADE



S’il vous plaît, laissez celui-ci se produire. Non seulement les Sixers obtiennent LeVert et TJ Warren, mais Simmons va aux Pacers et Sabonis est un guerrier (!!!).

8 Sabonis et LeVert à Philly



C’est… moins un bon métier. Sabonis ET Joel Embiid aussi ensemble ? Nan.

9 Sabonis aux Supers



Pas mal, mais il y a de meilleures offres.

10 Sabonis aux rois



De’Aaron Fox aux Sixers et Simmons à Indiana ! Celui-ci est super amusant.

11 Sabonis aux rois



Pas le meilleur des retours, mais ça va!

12 LeVert aux Cavs



Je suis tout pour ça. Cleveland est amusant et serait plus amusant avec lui.

13 Sabonis aux Blazers



Une excellente idée pour les Blazers qui en ont besoin.