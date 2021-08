Rumeurs d’événements Apple automne 2021: iPhones en septembre, MacBook Pros fin octobre et plus

Cette année, Apple a déjà lancé plusieurs nouveaux produits, dont de nouveaux iPad, l’iMac 24 pouces, la nouvelle Apple TV et bien sûr les AirTags. Dans la perspective des prochaines semaines, la liste des produits Apple 2021 s’allongera encore plus alors qu’Apple se prépare à révéler les prochains iPhones, MacBook Pros, etc.

Il y a eu une avalanche de rumeurs sur la saison d’automne de cette année et sur ce qu’Apple a prévu pour le reste de 2021. Le nuage de rumeurs sur les produits peut rendre difficile de rester à jour avec les nouveaux appareils auxquels s’attendre et quand. Pour vous aider, nous avons créé ce guide pour les lecteurs de MacRumors qui décrit les événements que nous pourrions voir et ce à quoi nous devons nous attendre.



Le dernier événement d’Apple était la conférence mondiale des développeurs en juin, qui s’est concentrée sur les prochaines mises à jour d’iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS. Avant cela, le premier événement de l’entreprise en 2021 axé sur les nouveaux produits s’était tenu le 20 avril et incluait l’iPad Pro M1, ‌iMac‌, et plus encore.

En raison de la crise sanitaire mondiale, 2021 et tous les événements de 2020 se sont déroulés virtuellement en ligne. Dans des circonstances normales, Apple aurait organisé des événements autonomes au Steve Jobs Theatre d’Apple Park, avec un public en direct composé d’employés d’Apple, de membres des médias, d’invités spéciaux et d’autres. Bien que certains aient peut-être espéré que l’événement iPhone 2021 se tiendrait en personne après cinq événements virtuels en ligne, il est très peu probable que ce soit le cas.

Événement Apple iPhone 13



La crise sanitaire mondiale de l’année dernière a non seulement obligé Apple à organiser en ligne ses événements généralement en personne, mais elle a également retardé le lancement de l’iPhone 12 à octobre, avec un mois de retard sur le calendrier habituel. Chaque mois de septembre, Apple a sorti ses nouveaux iPhones, mais les blocages et les restrictions des fournisseurs ont signifié que le délai n’a pas été respecté. Cette année, cependant, les choses semblent différentes.

De nombreux rapports de médias et de journalistes crédibles ont indiqué qu’Apple avait sorti ses nouveaux iPhones à temps en septembre de cette année. Apple a sorti son produit phare ‌iPhone‌ pour la dernière fois en septembre 2019, avec un événement à ‌Apple Park‌ le 10 septembre. Apple a tendance à organiser ses événements le mardi, auparavant pour donner aux membres du public suffisamment de temps pour se rendre en Californie pour assister à l’annonce du produit. Pourtant, même maintenant, avec des événements numériques ne nécessitant pas de tels déplacements, Apple s’en tient à une préférence de mardi.

Sachant cela, nous pouvons faire des suppositions éclairées quant à la date à laquelle Apple organisera son événement ‌iPhone‌ cette année. En septembre, les mardis atterriront les 7, 14, 21 et 28. En regardant le modèle d’Apple pour organiser des événements vers le milieu du mois, il est raisonnable de supposer que l’événement ‌iPhone‌ 2021 pourrait avoir lieu le mardi 14 septembre. .

Bien sûr, tout cela n’est que spéculation. Cependant, Apple est du genre à s’en tenir à une routine stricte lorsqu’il s’agit de planifier des événements, et de telles prédictions basées sur le comportement de planification d’événements précédent de l’entreprise se sont avérées exactes. Avec la date éventuellement fixée, voici ce à quoi nous pouvons nous attendre :

iPhone 13 mini, ‌iPhone 13‌, iPhone 13‌ Pro et ‌iPhone 13‌ Pro Max : attendez-vous à de nouvelles fonctionnalités importantes pour l’appareil photo, des écrans plus avancés, des performances améliorées, une autonomie de la batterie et des modifications matérielles plus légères. Apple Watch Series 7 : peut inclure une refonte complète avec des cadres d’écran plus petits et des bords plats, des capacités de suivi de la santé plus avancées et des composants internes renforcés. AirPods de troisième génération : la prochaine génération des « AirPods » standard pourrait présenter un design plus conforme aux AirPods Pro avec des embouts en silicone, un boîtier de charge repensé et une connectivité améliorée. Les nouveaux ‌AirPods‌ font l’objet de rumeurs depuis un certain temps, des rapports récents suggérant un lancement aux côtés du nouvel ‌iPhone 13‌.

Apple pourrait, à terme, décider d’en inclure davantage dans son événement de septembre. Cependant, étant donné la couverture grand public de l’événement, il peut vouloir se concentrer sur ses produits les plus populaires plutôt que de révéler d’autres nouveaux appareils tels que les prochains Mac en silicium d’Apple.

Événement Apple Silicon Mac



Cette année, l’un des produits les plus répandus et les plus attendus est le MacBook Pro redessiné de 14 et 16 pouces. Les nouveaux ordinateurs portables devraient présenter la refonte la plus radicale du MacBook Pro depuis 2016, avec de nouveaux ports, la mort de la barre tactile, un tout nouvel écran basé sur la technologie mini-LED et une puissante puce de silicium Apple.

Pour quiconque suit le cycle des nouvelles et des rumeurs d’Apple, il semblera que ces MacBook Pro font l’objet de rumeurs depuis une éternité, mais leur révélation tant attendue est proche. L’année dernière, Apple a annoncé sa première puce de silicium Apple, la M1‌, et une mise à jour des MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini 13 pouces lors d’un événement en novembre.

Apple devrait suivre un chemin similaire cette année, séparant ses annonces ‌iPhone‌ et Apple Watch de ces nouveaux MacBook Pro. Tous les rapports crédibles suggèrent un lancement avant la fin de l’année. Bien qu’il soit plus difficile de déterminer une date spécifique pour cet événement par rapport à l’événement ‌iPhone‌ de septembre, il existe un délai relatif que nous pouvons examiner.

Un compte qui s’appelle “Dylan”, qui a partagé des informations précises dans le passé concernant le plan d’Apple, y compris des détails sur le 24 pouces ‌iMac‌ quelques semaines avant son lancement, a déclaré que les nouveaux MacBook Pro devraient être lancés fin octobre. à début novembre. Voici les possibilités pour lesquelles nous pourrions voir un événement Apple silicium Mac cette année, sur la base de ces informations :

Mardi 19 octobre Mardi 26 octobre Mardi 9 novembre

Il est peu probable qu’Apple publie les nouveaux MacBook Pro par le biais d’un communiqué de presse sur son site Web, de la même manière qu’il a publié les AirPods Pro‌ en 2019 et mis à jour ‌iPad Pro‌ en 2020. Cela, cependant, est hautement improbable car Apple voudra probablement vanter de manière élégante les nouveaux MacBook Pro, leur design et leurs performances puissantes destinés aux utilisateurs professionnels haut de gamme.

Troisième événement surprise ?



En 2020, Apple a organisé trois événements distincts à l’automne, dont un entièrement consacré à l’iPad Air redessiné, à l’iPad 10,8 pouces et à l’Apple Watch. Cette année, Apple travaille sur une série de mises à jour moins importantes pour sa famille ‌iPad‌. Plutôt que de mettre à jour deux modèles ‌iPad‌, Apple ne devrait sortir qu’un iPad mini mis à jour cet automne.

Compte tenu de cela, il est peu probable qu’Apple organise un événement entier dédié à un seul modèle ‌iPad‌. Au lieu de cela, il peut décider d’inclure l’iPad mini à son événement Apple silicon ou ‌iPhone‌ ou aucun et le publier via un communiqué de presse.

Quoi d’autre en réserve pour 2021?

Avec les nouveaux iPhones, Apple Watches, MacBook Pros et ‌AirPods‌ qui attendent tous peut-être un lancement cet automne, y a-t-il autre chose ? Bref, probablement pas. Alors qu’Apple continue de travailler sur plusieurs autres produits, tels qu’un ‌iMac‌ plus grand en silicium d’Apple, ils ne devraient pas sortir avant le début de 2022. Apple travaille également sur un ‌Mac mini‌, un Mac Pro et un MacBook Air‌ repensés, tous s’attendant à une sortie l’année prochaine.

Pour un aperçu plus complet de ce sur quoi Apple travaille, n’oubliez pas de consulter notre guide complet des produits Apple 2021.