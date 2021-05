Rumeurs DOGE: Tesla a-t-il secrètement acheté un Dogecoin de 1,5 milliard de dollars?

Une bombe absolue tombe sur le monde de la cryptographie cet après-midi. Rumeurs d’un milliard de dollars Dogecoin (CCC:DOGE-USD) des achats par une certaine société milliardaire circulent cette semaine. Oui, la rumeur commence à accumuler des preuves que Tesla (NASDAQ:TSLA) est à l’origine de l’un des plus gros achats DOGE de l’année. Tesla achète-t-il Dogecoin? Regardons les rumeurs DOGE.

Crypto YouTuber et l’extraordinaire DOGE Matt Wallace publie des nouvelles et des rumeurs sur Dogecoin depuis un certain temps. Il a été le premier à parler des contrats intelligents Dogecoin en début de semaine. Et maintenant, il prétend que Tesla est à l’origine d’un gigantesque achat de DOGE il y a un peu plus d’une semaine.

Sur sa chaîne YouTube Final Stand, Wallace a fait valoir son point de vue. L’achat de 1,5 milliard de dollars de Tesla en Bitcoin (CCC:BTC-USD) plus tôt dans l’année était une entreprise très réussie, qui a permis à l’entreprise de réaliser un bénéfice sain. L’achat a également permis de renforcer les cryptos dans tous les domaines; c’est-à-dire jusqu’à ce que le divorce de Musk de BTC entraîne une correction à l’échelle du marché.

Depuis, Musk flirte beaucoup avec DOGE et ses partisans. En demandant sur Twitter si les investisseurs veulent qu’il ajoute DOGE comme mode de paiement Tesla, il est clair qu’il aime beaucoup la pièce.

Tout sur Musk, Dogecoin et les dernières rumeurs DOGE

Wallace a révélé à ses téléspectateurs qu’un achat de 1,5 milliard de dollars de DOGE a eu lieu le 10 mai. Curieusement, c’est exactement le même montant que Tesla a dépensé pour son Bitcoin. Le propriétaire du portefeuille n’est pas réclamé et il n’y a aucun modèle pour suggérer autre chose qu’un grand investisseur décidant de déposer un joli centime dans la pièce de monnaie.

Mais il y a des raisons pour que les investisseurs y prêtent attention. Wallace a rappelé à ses téléspectateurs qu’il avait fallu deux semaines à Tesla pour révéler au monde sa participation en BTC en février. Cela ne fait que neuf jours que le mystérieux achat en gros a eu lieu.

Ce sondage Twitter dans lequel Elon Musk a demandé si DOGE devrait être un moyen de paiement pour Tesla? Il a été posé le lendemain de l’achat de 1,5 milliard de dollars par quelqu’un.

Wallace a depuis doublé sa conviction que Tesla est derrière l’achat. Il a posté sa vidéo dans une réponse au tweet de Musk «Tesla a des mains de diamant», plus tôt dans la journée. Avec autant d’intérêt pour l’avenir des prix Dogecoin, assurez-vous de rester à l’écoute.

