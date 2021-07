Tout en se remémorant des souvenirs de la vie dans le Cachemire des années 1990, Bashir ne laisse cependant pas son lecteur désemparé, mais le ravit plutôt de la tendresse avec laquelle elle rassemble le Cachemire des habitants.

Par Reya Mehrotra

Il n’est pas nécessaire d’être Cachemirien pour connaître le sens de Agar firdaus bar ru-ye zamin ast Hamin ast-o hamin ast-o hamin ast (S’il y a le paradis sur terre, c’est ceci, c’est cela, c’est ce). Les mots qui sonnent comme de la musique aux oreilles sont la composition du poète soufi Amir Khusrau. Des siècles plus tard, l’expression est attribuée au « paradis sur terre » du Cachemire.

Aujourd’hui, une mélancolie persistante règne sur la vallée pittoresque, des identités fracturées masquant le Cachemire des hommes et des femmes, alors qu’un avenir incertain se profile au Cachemire. Lorsque l’auteur Farah Bashir s’est assise pour écrire son histoire, elle a ouvert de nombreuses vieilles blessures qui ont flétri son enfance florissante au Cachemire.

Les rumeurs du printemps de Bashir, publiées par HarperCollins, sont une pléthore d’émotions encrées et liées ensemble dans un livre. Il rappelle la culture perdue de la «ville céleste» – le caractère festif des traditions locales, la vie urbaine animée, le confort des tâches quotidiennes banales. L’auteur trace une démarcation claire entre la vie au Cachemire avant et après l’insurrection de 1989 – la première fait ressortir l’esprit de la vallée, tandis que la seconde montre la vie en confinement. « Au Cachemire, être prêt à la guerre est un mode de vie prudent », écrit Bashir dans son livre.

Lorsque le verrouillage national a été imposé l’année dernière en raison de la pandémie, beaucoup se sont plaints d’être coincés à l’intérieur, mais pour les Cachemiriens, c’était le mode de vie – éducation interrompue, fenêtres fermées, restrictions de mouvement, fermeture de magasins et d’entreprises. Les terres contestées étaient enfermées depuis des années. Après trois décennies de fermetures et de couvre-feux, les cicatrices des pertes personnelles et de la perte de liberté et d’identité restent profondément gravées dans la chair des Cachemiriens. La différence fondamentale entre les deux fermetures, explique Bashir, est que l’une visait à sauver des vies, tandis que l’autre, en état de siège et de couvre-feu, ne garantissait pas la sécurité.

Tout en se remémorant des souvenirs de la vie dans le Cachemire des années 1990, Bashir ne laisse cependant pas son lecteur désemparé, mais le ravit plutôt de la tendresse avec laquelle elle rassemble le Cachemire des habitants. Son livre est une toile sur laquelle elle peint une image de sa ville natale, la brodant avec des phrases et des pratiques cachemiriennes. «Après avoir appliqué le seeraband ghyev, Bobeh (sa grand-mère) m’a attaché les cheveux en une tresse soignée et serrée», écrit-elle, incitant les lecteurs à parcourir leur propre chemin de mémoire, se remémorant l’ancien rituel indien d’huilage par les grands-mères.

Des mots cachemiriens comme wanwun, zombre thool, taeleem, waan pyend et des expressions comme loal oasum aamut, shaam ha gov, tczeir gov ornent l’écriture de l’auteur cachemirien tout au long du livre. Dans la plupart des cas, elle s’abstient d’expliquer les phrases en anglais, gardant le caractère sacré de la langue intacte et permettant au lecteur de comprendre le sens de l’image plus grande.

Expliquant le titre du livre, l’auteur partage: «Les rumeurs du printemps sont une phrase empruntée à un poème d’Agha Shahid Ali. Ses poèmes ont été un lieu de refuge pendant des années, alors que je donnais un sens à la vie vécue dans les années 1990 au Cachemire. Pour elle, la décennie était en grande partie une question de survie et celle d’après, de traitement de la décennie précédente.

Un havre de paix

La crise et le chaos sont à l’ordre du jour au Cachemire depuis des décennies. On dit qu’en des temps incertains, l’homme se tourne vers la religion et la spiritualité. Cela explique pourquoi un certain nombre de folklores, de coutumes et de traditions religieuses du Cachemire sont mentionnés dans les écrits de Bashir. Faites attention à ce que vous souhaitez, votre souhait – bon ou mauvais – peut se réaliser, la récitation de la sourate Fheel pour se protéger de ses ennemis, l’histoire de l’esprit bienveillant de Pasikdar qui punit les impurs, ne sont que quelques-uns des nombreux exemples de la la foi dont font preuve les Cachemiriens, car la foi devient un refuge sûr en temps de crise.

Les temps troublés sont le signe avant-coureur de l’anxiété. Pour les habitants du Cachemire également, l’anxiété, le trouble de stress post-traumatique, etc., sont quelques-uns des problèmes courants. “En 1993, juste avant mes dix-sept ans, j’ai montré des symptômes d’anxiété accrue”, écrit Bashir. Elle parle également de son habitude de s’automutiler – arracher des morceaux de cheveux de son cuir chevelu pour conjurer l’anxiété. Dans un autre cas, elle écrit comment son parent éloigné Jaaji aurait été possédé et aurait eu des épisodes d’explosions. Ce n’était qu’une question de temps que d’autres visages de ce type ont commencé à apparaître dans les rues. « Le nombre de patients en dehors des cliniques psychiatriques a augmenté rapidement. Trois ans plus tard, un reflet de Jaaji est apparu dans mon miroir quand on m’a aussi prescrit des sédatifs et des ISRS », écrit l’auteur.

Bashir explique : « Les femmes confrontées à des circonstances désastreuses et menaçantes peuvent se retourner contre leur propre corps en les mutilant. Dans le livre de Xinran Les bonnes femmes de Chine, elle explore un schéma similaire d’une jeune fille qui, afin d’échapper aux abus d’un parent masculin, s’attaque à plusieurs reprises à la blessure dès qu’elle voit des signes de guérison. Me tirer les cheveux n’était pas un processus de guérison mais une évasion qui s’est finalement transformée en un traumatisme supplémentaire. »

Bashir partage que sa vieille habitude de se tirer les cheveux a refait surface pendant le verrouillage induit par la pandémie l’année dernière. «Je tendais la main pour m’arracher les cheveux à nouveau, mais je les rattrapais à temps, j’essayais de les contrôler du mieux que je pouvais. J’hésiterais à sortir même après la levée des blocages. Auparavant, il me fallait beaucoup d’efforts pour sortir de la maison après que le couvre-feu se soit assoupli », partage-t-elle avec nous.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait écrit un livre sur l’enfance au Cachemire, Bashir répond que la guerre est rarement racontée du point de vue des filles et des femmes ordinaires, car il n’y a aucun héroïsme là-dedans. Pour les jeunes filles et les femmes, grandir et vivre dans une zone de guerre demande beaucoup de courage moral, dit-elle. « C’est à travers leur vie que l’appareil de la ‘violence froide’ est palpable plus qu’autre chose.

Pour les écrivains du Cachemire, les événements politiques deviennent naturellement une partie de leurs écrits en raison de leurs expériences vécues et de leurs traumatismes. Et ainsi, lorsqu’un auteur cachemirien écrit, cela devient une information cruciale qui façonnera peut-être l’histoire des années plus tard.

Bashir travaille actuellement sur une adaptation libre de Little Women de Louisa May Alcott, qui se déroulera au Cachemire. Demandez-lui si la normalité est revenue dans la vallée après la suppression de l’article 370 et l’obtention du statut de territoire de l’Union, et elle répond : « La définition de la normalité n’est pas claire et vague pour moi. Pour moi, même pour obtenir un semblant de paix, il faut que cela voyage à travers la vérité et la justice. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.