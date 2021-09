Rumeurs : l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 devraient avoir une plus longue durée de vie de la batterie, plus

Avant le prochain événement d’Apple mardi, des fuites et des rumeurs de dernière minute continuent de faire surface concernant l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3. Leaker Max Weinbach a partagé une poignée de détails sur la gamme iPhone 13 liés à la durée de vie de la batterie, technologie de caméra, et plus encore.

iPhone 13

Autonomie de la batterie et technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz

Pour les fans d’iPhone mini, Weinbach dit que la variante iPhone 13 mini offrira une heure d’autonomie supplémentaire, tandis que le modèle Pro Max verra une batterie 18-20% plus grande que l’iPhone 12 Pro Max. Les deux modèles avec un écran de 6,1 pouces utiliseront le même composant de batterie mais avec une capacité accrue d’environ 10 %. Il note que le modèle Pro pourrait fonctionner un peu moins bien en raison de la technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En ce qui concerne la technologie ProMotion, PineLeak indique que les écrans “régleront jusqu’à un taux de rafraîchissement de 60 Hz lorsque le mode basse consommation est activé”, et cela ne peut pas être modifié.

Le poids et l’épaisseur de la gamme iPhone 13 augmenteront également et seront particulièrement visibles sur la variante Pro Max.

Capacités de la caméra

Bien que les rumeurs aient indiqué que l’iPhone 13 Pro et le Pro Max auraient des capacités d’appareil photo similaires, PineLeaks affirme que “la variante Pro Max continuera d’être le véritable smartphone phare d’Apple, se différenciant du modèle Pro standard”.

Il dit que tous les capteurs reçoivent désormais au moins 15 % de lumière en plus, tandis que l’Ultra Wide connaîtra le plus grand changement avec jusqu’à 40 % de lumière en plus.

La vidéo « Cinematic » de Portrait utilise notre système EIS précédemment divulgué, connu sous le nom de « Warp ». La vidéo cinématique tentera également de garder un sujet proche du centre du cadre, tout en veillant à ce qu’il ne semble pas artificiel. Les effets sont applicables.

Weinbach dit que le système OIS passe également à un mode de fonctionnement moins agressif et plus fluide, et le mode nuit reconnaîtra quand les étoiles sont dans la scène et s’ajustera en interne en conséquence. La science des couleurs dans les prises de vue en mode nuit a également été améliorée grâce à un nouvel algorithme qui analyse les structures, affine et ajuste les ombres dans les prises de vue nocturnes.

AirPod 3

Max Weinbach a également des informations sur les AirPod 3. Il dit que l’étui de chargement des écouteurs sans fil d’Apple devrait recevoir une batterie environ “20 % plus grande que la deuxième génération”.

Quant à ce nouveau modèle, la fonction de chargement sans fil sera probablement standard, ce qui signifie qu’Apple ne vendra pas de version qui se chargera uniquement via Lightning.

À propos de la qualité sonore, PineLeaks dit que le son global devrait être le même que sur la deuxième génération, mais avec des basses et des graves nettement meilleurs, probablement en raison du nouveau design.

“Les batteries à l’intérieur des AirPods elles-mêmes devraient être à peu près de la même taille que celles trouvées sur les AirPods Pro actuels”, ajoute-t-il.

Apple Watch série 7

Nous avons beaucoup entendu parler de l’Apple Watch Series 7 ces derniers jours, mais une chose dont nous n’avons pas entendu parler était la durée de vie de la batterie. Selon Weinbach, “l’Apple Watch Series 7 connaîtra certainement sa première véritable amélioration de la durée de vie de la batterie depuis l’Apple Watch d’origine”.

Conclure

Une chose est sûre, il ne nous faudra pas beaucoup plus de temps pour tout découvrir sur ces nouveaux appareils, car Apple devrait annoncer l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3 mardi prochain.

Vous pouvez suivre la couverture complète de l’événement “Calfornia Streaming” ici sur ..

Conformément à l’annonce de l’événement Apple de septembre, nous publions notre rapport sur les produits à venir d’Apple, notamment l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPod de 3e génération. Voici ce que nous avons à partager – Pin (@PineLeaks) 7 septembre 2021

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :