Après l’événement « Unleashed » où Apple a présenté le nouveau MacBook Pro, les rumeurs ont maintenant tourné leur attention vers le MacBook Air 2022. Aujourd’hui, le leaker fiable Dylandkt a partagé des détails sur ce que les gens devraient attendre du prochain MacBook Air.

Selon Dylan, le prochain MacBook Air, qui pourrait aussi être appelé simplement « MacBook », sortira au milieu de 2022. Comme le nouveau MacBook Pro, cette machine sera dotée d’un connecteur MagSafe, d’une webcam 1080p, d’un port USB-C. , un adaptateur secteur 30W et aucun ventilateur.

Ce nouveau MacBook Air est configuré pour proposer des options de couleur similaires à celles de l’iMac 24 pouces, tandis que les lunettes et les claviers seront « un blanc cassé avec des touches de fonction pleine taille ».

Alors que l’on s’attendait à ce que le MacBook Pro perde la Touch Bar, il n’y a pas grand-chose à ajouter sur les touches de fonction, car le MacBook Air n’a jamais adopté la Touch Bar pour commencer. Dylan a partagé quelques détails supplémentaires sur la conception de ce nouvel ordinateur :

Le design sera similaire au nouveau MacBook Pro tout en étant plus fin, plus léger. Il y aura une option binned sous les options de configuration. La prise en charge de plusieurs écrans externes sera disponible, au moins 2 écrans. Les options de couleur seront similaires à celles de l’iMac 24.

À propos de son affichage, Dylan dit que la mini-LED est probable, bien qu’il ne puisse pas encore confirmer si cette machine aura une encoche ou non. Quoi qu’il en soit, le nouveau MacBook Air ne comportera pas ProMotion, Face ID, un emplacement pour carte SD, un design effilé ou HDMI, selon le rapport.

Pour son prix de départ, Dylan s’attend à ce qu’Apple l’augmente « légèrement ». Actuellement, le MacBook Air 2020 commence à 999 $, soit la moitié du prix du nouveau MacBook Pro.

Il y a quelques mois, le YouTuber Jon Prosser a également confirmé certaines des choses que Dylan apporte maintenant. Par exemple, Prosser a déclaré que cet ordinateur serait disponible dans une gamme de couleurs, qu’il comporterait un clavier blanc avec des cadres blancs et deux ports USB-C. Il a également déclaré que cette machine pourrait s’appeler MacBook Air ou simplement MacBook.

Prosser a précédemment indiqué avec précision la conception des futurs produits Apple avec des rendus basés sur des images réelles. Par exemple, ses rendus des AirPods Max étaient similaires au produit final. Il a également divulgué avec précision la conception du traqueur d’articles AirTag.

– Dylan (@dylandkt) 21 octobre 2021